В школах Ленобласти могут появиться уроки финно-угорских языков
Ленинградская область, 9 декабря, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Языки коренных малочисленных народов Ленобласти могут войти в программу нескольких школ региона. Изменения в расписании коснутся учебных заведений, которые расположены в местах традиционного проживания вепсов, води и ижор. Возможность местной реформы образования обсудил совет по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области.
Очередное заседание совета было посвящено вопросам сохранения русского литературного языка. «На территории Ленинградской области проживают представители 141 национальности. Именно русский язык позволяет нам понимать друг друга и становится средством межнационального общения, — отметил глава 47-го региона Александр Дрозденко. — Но для каждой национальности важными становятся вопросы сохранения и развития собственных языков. И правительство региона к этому относится бережно».
Помимо русского языка, на территории современной Ленобласти издревле использовались языки финно-угорской группы. Это были языки коренных малочисленных народов региона — вепсов, води и ижор. Однако сейчас эти языки находятся на грани исчезновения. Проблему их сохранения и распространения на заседании подняла Ольга Конькова, руководитель некоммерческой организации «Центр коренных народов Ленинградской области».
«Рядом с языками, на которых говорят миллионы, всегда существуют употребляемые десятками или сотнями людей. Один старик из вожан как-то сказал мне: «Русский язык — для ума, родной — для души». Так давайте с умом поддержим нашу душу!» — обратилась к членам совета Ольга Конькова.
Системную работу по сохранению языков вепсов, води и ижор в Ленобласти ведет комитет по межнациональным и межконфессиональным отношениям. С 2014 года в районах существуют краткосрочные курсы вепсского языка, в 2015-ом вышло учебное пособие.
С водским и ижорским языками ситуация всегда обстояла сложнее. После закрытия ижорских школ в начале 1937 года ижорский язык потерял свой статус. Говорить на водском и ижорском языках детям в школе и на улице запрещалось, и последующие поколения практически утратили родной язык. В 2015 году в Ленобласти были организованы первые занятия по водскому и ижорскому языкам, впервые после 1936 года были изданы новые учебники, детские книги, а также видеоуроки для тех, кто хочет изучать родные языки дистанционно. Для детей были впервые были созданы мультфильмы на водском, ижорском и вепсском языках.
Однако Ольга Конькова считает, что этих действий, конечно, не хватит для решения проблемы: «Прежде всего нужно возвращать языки коренных народов в школу, — предлагает эксперт. — Иначе они останутся уделом старшего поколения и исторических архивов».
Подобный опыт существует в некоторых других регионах проживания финно-угорских народов. Так, в республике Карелия вепсский язык преподают в четырех школах, и выпускники даже сдают его в качестве Единого государственного экзамена. Есть уроки вепсского языка и в одной школе Вологодской области. В Ленинградской области до 2009 года существовало четыре школы, в которых преподавался вепсский язык. Сейчас такого предмета не существует. Единственной школой, в которой язык вепсов преподается как факультатив, является школа в селе Винницы Подпорожского района.
Ольга Конькова отметила, что в Институте народов Севера при государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена готовят преподавателей вепсского языка, а значит, кадры в области имеются. Однако ни один выпускник не возвращается в деревни работать по профессии, так как ставки учителя вепсского языка в региональных школах нет. А учителей водского и ижорского языков не готовят нигде.
Александр Дрозденко согласился с важностью вопроса и поручил членам межнационального совета рассмотреть вопрос создания языковых курсов в школах тех районов, в которых традиционно проживают коренные малочисленные народы.
Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, поддержал идею и гарантировал, что пути ее внедрения будут найдены. «Над формой воплощения нужно подумать. Быть может, этот предмет получится ввести отдельным курсом в предпрофильную или профильную подготовку средних и старших классов, а для учеников начальной школы создать факультативный курс», — предположил Сергей Тарасов. Результаты работы будут рассмотрены на следующем заседании совета в первом квартале 2017 года.