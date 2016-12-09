Ленинградская область, 9 декабря, 2016, 21:35 — ИА Регнум. Языки коренных малочисленных народов Ленобласти могут войти в программу нескольких школ региона. Изменения в расписании коснутся учебных заведений, которые расположены в местах традиционного проживания вепсов, води и ижор. Возможность местной реформы образования обсудил совет по межнациональным отношениям при губернаторе Ленинградской области.

Lenobl.ru Куклы в костюмах финно-угорских народов

Очередное заседание совета было посвящено вопросам сохранения русского литературного языка. «На территории Ленинградской области проживают представители 141 национальности. Именно русский язык позволяет нам понимать друг друга и становится средством межнационального общения, — отметил глава 47-го региона Александр Дрозденко. — Но для каждой национальности важными становятся вопросы сохранения и развития собственных языков. И правительство региона к этому относится бережно».

Помимо русского языка, на территории современной Ленобласти издревле использовались языки финно-угорской группы. Это были языки коренных малочисленных народов региона — вепсов, води и ижор. Однако сейчас эти языки находятся на грани исчезновения. Проблему их сохранения и распространения на заседании подняла Ольга Конькова, руководитель некоммерческой организации «Центр коренных народов Ленинградской области».

«Рядом с языками, на которых говорят миллионы, всегда существуют употребляемые десятками или сотнями людей. Один старик из вожан как-то сказал мне: «Русский язык — для ума, родной — для души». Так давайте с умом поддержим нашу душу!» — обратилась к членам совета Ольга Конькова.

Системную работу по сохранению языков вепсов, води и ижор в Ленобласти ведет комитет по межнациональным и межконфессиональным отношениям. С 2014 года в районах существуют краткосрочные курсы вепсского языка, в 2015-ом вышло учебное пособие.

С водским и ижорским языками ситуация всегда обстояла сложнее. После закрытия ижорских школ в начале 1937 года ижорский язык потерял свой статус. Говорить на водском и ижорском языках детям в школе и на улице запрещалось, и последующие поколения практически утратили родной язык. В 2015 году в Ленобласти были организованы первые занятия по водскому и ижорскому языкам, впервые после 1936 года были изданы новые учебники, детские книги, а также видеоуроки для тех, кто хочет изучать родные языки дистанционно. Для детей были впервые были созданы мультфильмы на водском, ижорском и вепсском языках.

Однако Ольга Конькова считает, что этих действий, конечно, не хватит для решения проблемы: «Прежде всего нужно возвращать языки коренных народов в школу, — предлагает эксперт. — Иначе они останутся уделом старшего поколения и исторических архивов».

Подобный опыт существует в некоторых других регионах проживания финно-угорских народов. Так, в республике Карелия вепсский язык преподают в четырех школах, и выпускники даже сдают его в качестве Единого государственного экзамена. Есть уроки вепсского языка и в одной школе Вологодской области. В Ленинградской области до 2009 года существовало четыре школы, в которых преподавался вепсский язык. Сейчас такого предмета не существует. Единственной школой, в которой язык вепсов преподается как факультатив, является школа в селе Винницы Подпорожского района.

Ольга Конькова отметила, что в Институте народов Севера при государственном педагогическом университете им. А.И. Герцена готовят преподавателей вепсского языка, а значит, кадры в области имеются. Однако ни один выпускник не возвращается в деревни работать по профессии, так как ставки учителя вепсского языка в региональных школах нет. А учителей водского и ижорского языков не готовят нигде.

Александр Дрозденко согласился с важностью вопроса и поручил членам межнационального совета рассмотреть вопрос создания языковых курсов в школах тех районов, в которых традиционно проживают коренные малочисленные народы.

Сергей Тарасов, председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, поддержал идею и гарантировал, что пути ее внедрения будут найдены. «Над формой воплощения нужно подумать. Быть может, этот предмет получится ввести отдельным курсом в предпрофильную или профильную подготовку средних и старших классов, а для учеников начальной школы создать факультативный курс», — предположил Сергей Тарасов. Результаты работы будут рассмотрены на следующем заседании совета в первом квартале 2017 года.