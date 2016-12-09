Москва, 9 декабря, 2016, 21:30 — ИА Регнум. Размеры пособий по безработице в России сохранятся в 2017 году на уровне текущего года, сообщает официальный сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Размеры пособий для безработных граждан России составят от 850 до 4900 рублей. Постановление об этом подписал глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Проект этого постановления был подготовлен российским Министерством труда.

Напомним, те же размеры пособий сохранялись в 2014 и в 2015 годах. Стоит отметить, что в ноябре 2014 года Министерство труда заявляло о планах приближения размеров пособия по безработице к сумме прожиточного минимума к 2016 году. В третьем квартале 2016 года прожиточный минимум был равен 9 889 рублей.