Воронеж, 9 декабря, 2016, 19:14 — ИА Регнум. Обвинения в адрес корреспондентов российского информационного агентства, задержанных в Белоруссии, вызывают серьезную обеспокоенность. Как заявила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM медиаюрист, директор Центра защиты прав СМИ Галина Арапова, упоминаемые фрагменты текстов, которые следствие посчитало разжигающими национальную рознь, вряд ли всерьез являются «языком вражды» в правовом смысле, однако для полных выводов, разумеется, нужно видеть все тексты. Кроме того, медиаюрист рассказала, что очень сомнительным кажется аргумент, что мотивы журналистов при написании текстов были корыстными, поскольку они за это получали деньги.

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«Очевидно, что авторы, пишущие для СМИ, получают за свою работу гонорар. Когда речь идет о разжигании розни, мотивом должно быть не получение денег за это, а возбуждение вражды и ненависти в отношении какой-то национальной или религиозной группы. А здесь человек высказывает свое мнение по какому-то вопросу, пишет авторский текст и получает за его публикацию гонорар — это обычная работа внештатного автора. Все это очень напоминает российскую кампанию борьбы с экстремизмом, когда под экстремизм, разжигание розни подводят критические публикации, а не то, что принято называть языком вражды с точки зрения устоявшихся международных стандартов», — сказала Галина Арапова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, правоохранительные органы Белоруссии заявили о задержании авторов ИА REGNUM Юрия Павловца (Николай Радов) и Дмитрия Алимкина (Алла Бронь). На страницах информационного агентства они выступали со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

Позже стало известно о задержании корреспондента ИА REGNUM в Минске Сергея Шиптенко. Сотрудники правоохранительных органов прибыли на квартиру журналиста примерно в 15:00. После того как корреспондент не открыл дверь, правоохранители отключили интернет и электричество в квартире. Последнее, что успел сообщить Сергей Шиптенко, это то, что он собирает вещи.

Редакция не признает предъявленные авторам обвинения и считает задержанных в Белоруссии авторов политическими заключёнными, которых подвергают репрессиям за их принципиальную позицию против фактического сотрудничества властей Белоруссии с шовинистической, русофобской и неонацистской частью белорусской оппозиции.