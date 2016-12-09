Оулу, Финляндия, 9 декабря, 2016, 18:49 — ИА Регнум. Премьер-министр России Дмитрий Медведев обсудил со своим финским коллегой Юхой Сипиля перспективы международного сотрудничества в Арктике в ходе переговоров в финском городе Оулу, которые состоялись сегодня, 9 декабря. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Government.ru Дмитрий Медведев и Юха Сипиля

Медведев подчеркнул, что Арктика является важным направлением сотрудничества России и Финляндии. Он также напомнил, что в 2017 году Хельсинки заступит на пост председателя в Арктическом совете. «Мы желаем Финляндии в этом деле максимальных успехов и готовы помогать», — заявил российский премьер.

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В ходе встречи стороны также обсудили проект прокладки телекоммуникационного кабеля вдоль Северного морского пути. «Это интересная идея, способная решить ряд коммуникационных задач», — прокомментировал Медведев. «Мы считаем, что у этого проекта может быть хорошее будущее», — заявил он, подчеркнув, что проект требует экономического расчёта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце ноября проект прокладки арктической телекоммуникационной линии между Европой и Азией по Севморпути был представлен министру транспорта и связи Финляндии Анне Бернер. Согласно экспертному докладу, ключевые страны для реализации проекта — это Россия, Китай, Япония и Норвегия. Создание телекоммуникационной линии является экономически выгодным для всех перечисленных стран, отмечают финские эксперты.

В документе говорится, что для управления проектом будет создана специальная международная компания. На реализацию данного этапа потребуется порядка 4−6 млн евро.

Напомним, что в Арктический совет входят восемь государств — постоянных членов: Россия, Канада, США, Финляндия, Норвегия, Швеция, Дания, Исландия. Международная организация призвана содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и развитию полярных регионов. Площадка совета не используется для обсуждений вопросов военного и оборонного характера.

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