Минск, 9 декабря, 2016, 18:36 — ИА Регнум. Следственный комитет Белоруссии официально проинформировал о задержании корреспондента ИА REGNUM в Минске Сергея Шиптенко. Как сообщается на официальном сайте ведомства, задержание произведено в рамках уголовного дела, возбуждённого по части 1 статьи 130 УК Белоруссии.

Sk.gov.by Эмблема Следственного комитета Белоруссии

«Он подозревается в совершении умышленных действий, направленных на возбуждение у различных групп населения Российской Федерации и Республики Беларусь национальной и иной социальной вражды, а также розни по признакам национальной, языковой и иной социальной принадлежности, выразившихся в подготовке и размещении в интернете статей под псевдонимом Артур Григорьев», — говорится в сообщении.

Уточняется, что «в настоящее время с участием подозреваемого проводятся следственные действия».

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Ранее на текущей неделе в Белоруссии были задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец (Николай Радов) и Дмитрий Алимкин (Алла Бронь), выступавшие со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.

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