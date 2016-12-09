Москва, 9 декабря, 2016, 18:17 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска контролируют 93% территории города Алеппо. Об этом сегодня, 9 декабря, заявил на брифинге начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил России Сергей Рудской.

Иван Шилов ИА REGNUM Алеппо

Он сообщил, что в результате успешных наступательных операций сирийской армии от террористов освобождены 52 квартала Восточного Алеппо.

«Только за последние четверо суток территория, контролируемая боевиками, уменьшилась на треть», — сказал Рудской.

Представитель Генштаба ВС РФ подчеркнул, что операция правительственных войск и отрядов народного ополчения по освобождению других населенных пунктов от боевиков также продолжается.

На данный момент из города Хан-эш-Ших в Идлиб вывезены 3,69 тыс. человек, в том числе 2,079 тыс. боевиков и 1,611 тыс. членов их семей. Также органы национальной безопасности Сирийской Арабской Республики амнистировали 2,039 тыс. боевиков, пожелавших вернуться к мирной жизни.

Кроме того, из города вывезено 2,054 тыс. человек, амнистировано 1,595 тыс. бывших членов бандформирований.