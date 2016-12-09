Москва, 9 декабря, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Владимир Крупенников («Единая Россия») направил запрос в Роскомнадзор в связи с рекламой наркотических средств через мессенджеры.

ElIndignado653 Нет наркотикам

«Я сегодня направил депутатский запрос в Роскомнадзор с просьбой проанализировать ситуацию и принять меры, предусмотренные законодательством РФ в отношении мессенджеров, через которые рассылается реклама наркотических веществ», — заявил парламентарий. В ноябре-декабре жители России, пользующиеся мессенджерами, столкнулись с агрессивной спам-рассылкой. В социальных сетях все больше людей жалуются на поступающие им через мобильные приложения рассылки с предложением о продаже наркотических средств. «Причем такая нелегальная реклама затрагивает самый широкий круг лиц: полицейских, врачей, учителей и даже школьников», — отметил Владимир Крупенников.

По сообщениям СМИ известно, что наркотики таким путем действительно продаются: журналисты провели эксперимент и после электронной оплаты незаконной покупки получили наркотик в ранее согласованном месте.

«Эта ситуация недопустима и с этим необходимо бороться. Представители мессенджеров говорят о том, что стараются защищать пользователей от нелегалтных рассылок. Однако, как видно, этих мер не всегда достаточно. Мною сейчас прорабатывается вопрос по отправке официального письма в адрес руководства Viber с просьбой применять эффективные спам-фильтры и блокировать рекламу нелегального контента через мобильные приложения», — подчеркнул парламентарий.