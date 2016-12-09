Москва, 9 декабря, 2016, 16:45 — ИА Регнум. Задержание корреспондента ИА REGNUM Сергея Шиптенко, а также авторов агентства Юрия Павловца и Дмитрия Алимкина, выступавших со статьями о внутренней политике, экономике и культуре Белоруссии, по обвинению в разжигании межнациональной розни является очевидно политически мотивированным решением. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 9 декабря заявил замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Решение белорусских властей по меньшей мере странно. Я не берусь оценивать уголовно-правовую составляющую этого решения, но то что оно политически мотивировано — очевидно», — заявил Емельянов.

В последнее время Белоруссия всё больше поворачивается в сторону «европейских ценностей», заигрывает с Европой, не без ущерба для белорусско-российских отношений, констатирует депутат. «Одним из проявлений такого «европейского» поворота политики Лукашенко являются и преследования журналистов, которые если не пророссийские, то предупреждают об опасности такого прозападного поворота белорусской политики», — подчеркнул он.

«Это политический сигнал элитам, что вектор белорусской политики меняется, и не в лучшую для России сторону», — констатировал парламентарий.

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В Белоруссии по инспирированным обвинениям задержаны авторы ИА REGNUM Юрий Павловец и Дмитрий Алимкин, в настоящий момент происходит задержание корреспондента ИА REGNUM Сергея Шиптенко. Им предъявлены обвинения в разжигании межнациональной розни, а именно — в попытках «вбить клин» между народами России и Белоруссии.