Волхов, Ленинградская область, 9 декабря, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Монумент в честь строителей и энергетиков Волховской ГЭС открыли сегодня, 9 декабря, в городе Волхов Ленинградской области. Волховская ГЭС стала первой гидроэлектростанцией, построенной 90 лет назад по плану ГОЭЛРО.

Tgc1.ru Волховская ГЭС

Как сообщили ИА REGNUM в компании «ТГК-1», которой принадлежит до сих пор работающая гидроэлектростанция, основой монумента стало оборудование, которое в декабре 1926 года дало стране первое электричество Волховстроя. Его демонтировали лишь несколько лет назад, в ходе модернизации ГЭС.

Как считает гендиректор генерирующей компании Алексей Барвинок, Волховская ГЭС стала символом мечты, которую воплощала вся страна, а люди, построившие станцию, «положили начало российскому гидростроению».

Как подчеркнул в своем поздравление сотрудникам и ветеранам предприятия губернатор 47-го региона Александр Дрозденко, «сегодня одна из старейших действующих в России гидроэлектростанций не просто остается в строю, она является важным энергоузлом, обеспечивающим надежное электроснабжение потребителей Ленинградской области».

Волховская ГЭС ежегодно вырабатывает в единую энергосистему России свыше 350 миллионов кВтч электроэнергии.

К 90-летнему юбилею на станции открыт музей, где представлены уникальные документы, фотографии и технические экспонаты, относящиеся к строительству и функционированию станции. В Музей истории Волховской ГЭС будут организованы экскурсии для ветеранов, студентов и школьников.

Праздничные мероприятия завершатся вечером в пятницу световым шоу над Волховом.

Волховская ГЭС — одна из старейших действующих гидроэлектростанций России, памятник культуры федерального значения. 16 сентября 1921 г. строительство гидроэлектростанции было включено в план ГОЭЛРО. Строительство Волховской ГЭС стало приоритетной задачей советского правительства. 5−7 октября 1921 г. по докладу инженера Генриха Графтио была принята резолюция, в которой указывалось, что срочное строительство Волховской ГЭС в корне решит топливный кризис и электроснабжение Петрограда и его промышленности. Строительство станции началось в январе 1919 года, 5 декабря 1926 года состоялся первый пробный пуск турбины, а 19 декабря станция заработала в штатном режиме.

В настоящее время Волховская ГЭС является важным энергоузлом, обеспечивающим надежное электроснабжение потребителей Ленинградской области. Установленная мощность ГЭС — 86 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии — 382,5 млн кВтч.Всю выработанную энергию Волховская ГЭС подает в единую энергосистему России.