Тверь, 9 декабря, 2016, 15:05 — ИА Регнум. Восемь человек пострадали в результате хлопка газа в одном из цехов завода ООО «Изотек» в Конаковском районе Тверской области днем 9 декабря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального СУ СКР.

Brett Neilson Взрыв

Предварительно установлено, что хлопок в результате утечки газа произошел в период с 10:00 до 11:00 в цехе размером 100 на 50 метров. Из-за хлопка были выбиты все стекла. Пострадали восемь человек, все госпитализированы.

В настоящее время СКР проводит доследственную проверку. На месте происшествия работают криминалисты и следователи регионального СК России, МЧС, МВД.

ООО «Изотек» специализируется на производстве теплоизоляционных материалов.