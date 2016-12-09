Минск, 9 декабря, 2016, 14:02 — ИА Регнум.



President.gov.by Александр Лукашенко

Россия и Казахстан с трудом контролируют свои границы — в отличие от Белоруссии, где «видно всё» и контрабанда исключена. Об этом сегодня, 9 декабря на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, сообщает корреспондент ИА REGNUM .

В ходе совещания с членами правительства Лукашенко сделал ряд оскорбительных заявлений в адрес российских контролирующих органов, периодически уличающих белорусских партнёров в контрабанде продовольствия и конфискации российских грузов — как это было в случае с российской бытовой электроникой, конфискованной по пути из Калининграда и проданных в сети конфиската магазинов Управделами президента Белоруссии. Особенно досталось главе Россельхознадзора Сергею Данкверту.

«А у нас, если даже все будет нормально, такие деятели, как Данкверт и прочие, оплюют, оболгут и обгадят, как это было недавно. Оказывается, у него кусок мяса из Белоруссии, или стакан молока, или кусок хлеба застревают, продукция не та! И правительство при этом молчит», — заявил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Лукашенко 9 декабря в Минске на совещании по проекту договора о Таможенном кодексе ЕАЭС в очередной раз поставил вопрос о смысле существования Евразийского союза. По его мнению, к обсуждению нового ТКТС следует привлечь оппозицию, многие представители которой являются ярыми противниками интеграции с Россией в любых формах и не скрывают своей русофобии.