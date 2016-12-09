Вашингтон, 9 декабря, 2016, 12:33 — ИА Регнум. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон в своем обращении к Конгрессу США заявила об угрозе для жизни граждан страны, которую несут недостоверные новости, пишет The Washington Post.

Marc Nozell Хиллари Клинтон

По ее словам, страну захлестнула эпидемия «фейковых новостей», распространяемых, в частности, через социальные сети. Такая «эпидемия вредоносных новостей» может иметь очень серьезные последствия, в том числе и нести угрозу для жизни людей.

«Это реальная угроза, на которую надо быстро реагировать», — написала Клинтон. Политик отметила, что эту угрозу должны осознавать все граждане страны, а в особенности — члены Конгресса США.

Ранее в СМИ в ходе предвыборной кампании неоднократно появлялись «фейки» и «вбросы» как в отношении кандидата-демократа Клинтон, так и в адрес ее соперника Дональда Трампа.

Так, многочисленные ложные новости появились после того, как у Клинтон пошатнулось здоровье. В соцсетях распространялись недостоверные сведения о состоянии ее здоровья, диагнозе и лечении.

Трампа же, в свою очередь, критиковали ведущие СМИ, в основном их публикации касались его личной жизни. Так, The New York Times обнародовала «разоблачительные» признания двух женщин, 33-летней Рэйчел Крукс и 74-летней Джессики Лидс, обвинявших кандидата от республиканцев в «домогательствах».

Предвыборный штаб республиканцев опроверг рассказы женщин, назвав их «вымыслом» и «фальшивой и скоординированной попыткой уничтожить репутацию политика». Ответным действием Трампа стала пресс-конференция с «жертвами насилия Клинтона» — Полой Джонс, Хуанитой Броудрик, Кэти Шелтон и Кэтлин Уилли.

10 октября, открывая встречу с журналистами, Трамп заявил, что «четыре смелые женщины» обратились к нему за помощью в организации пресс-конференции, поскольку им «так и не удалось добиться справедливости в суде».