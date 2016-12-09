Эстония, 9 декабря, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Российские мотоспортсмены ответили отказом на просьбу соотечественников из Эстонии бойкотировать соревнования, проводимые на месте захоронений узников фашистских концлагерей в эстонском городе Кивиыли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель ветеранской организации Кивиыли Саркис Татевосян.

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«Когда мы узнали, что российские спортсмены едут на Коксовую гору, где захоронены 6000 жертв фашистских концлагерей, то я связался с председателем комиссии мотокросса Федерации мотоспорта Санкт-Петербурга Максимом Бубликовым, — рассказал Татевосян. — Объяснил ему о том, что кощунственно попирать память о жертвах Великой Отечественной войны, причём попирать в буквальном смысле — колёсами мотоциклов. Однако мой собеседник ответил, что российские спортсмены будут участвовать в заездах на Коксовой горе».

По словам Татевосяна, на предложение встретиться и обсудить возможные механизмы воспрепятствования участию российских мотоспортсменов, Бубликов сослался на занятость «более важными делами».

В настоящее время эстонские соотечественники через депутата Госдумы, члена комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина обратились в министерство спорта РФ с просьбой «разъяснить российским спортсменам, что их участие в мероприятиях, наносящих моральный урон нашей стране, нежелательно».

По данным Государственного архива Эстонии, в пяти концентрационных лагерях города Кивиыли с 1941 по 1944 год содержались граждане России, Эстонии, Белоруссии, Украины, Чехословакии, Латвии, Литвы, Румынии, Голландии.

Во времена Эстонской ССР здесь был возведён памятник с надписью: «Под терриконом покоятся останки 6000 военнопленных и гражданских лиц многих национальностей: русских, эстонцев, евреев, поляков, чехов и других, замученных фашистами в 1943—1944 гг. Люди, будьте бдительны!»

После выхода Эстонии из состава Советского Союза, в 1993 году руководство города снесло старый памятник и поставило новый с надписью: «В память всех убитых здесь в военное лихолетье».

На самой горе был организован Центр экстремального туризма, который предлагает — цитата с официального сайта — «широкий спектр занятий приключенческими видами спорта (лыжи, мотоспорт, катание на велосипедах и т. д) и другими полезными для здоровья вещами». О захороненных многотысячных жертвах концлагерей на Коксовой горе на сайте ни слова.