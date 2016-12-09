Мотоспортсмены из России презрели память жертв концлагерей в Эстонии
Эстония, 9 декабря, 2016, 12:43 — ИА Регнум. Российские мотоспортсмены ответили отказом на просьбу соотечественников из Эстонии бойкотировать соревнования, проводимые на месте захоронений узников фашистских концлагерей в эстонском городе Кивиыли. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил председатель ветеранской организации Кивиыли Саркис Татевосян.
«Когда мы узнали, что российские спортсмены едут на Коксовую гору, где захоронены 6000 жертв фашистских концлагерей, то я связался с председателем комиссии мотокросса Федерации мотоспорта Санкт-Петербурга Максимом Бубликовым, — рассказал Татевосян. — Объяснил ему о том, что кощунственно попирать память о жертвах Великой Отечественной войны, причём попирать в буквальном смысле — колёсами мотоциклов. Однако мой собеседник ответил, что российские спортсмены будут участвовать в заездах на Коксовой горе».
По словам Татевосяна, на предложение встретиться и обсудить возможные механизмы воспрепятствования участию российских мотоспортсменов, Бубликов сослался на занятость «более важными делами».
В настоящее время эстонские соотечественники через депутата Госдумы, члена комитета по делам СНГ и связям с соотечественниками Константина Затулина обратились в министерство спорта РФ с просьбой «разъяснить российским спортсменам, что их участие в мероприятиях, наносящих моральный урон нашей стране, нежелательно».
По данным Государственного архива Эстонии, в пяти концентрационных лагерях города Кивиыли с 1941 по 1944 год содержались граждане России, Эстонии, Белоруссии, Украины, Чехословакии, Латвии, Литвы, Румынии, Голландии.
Во времена Эстонской ССР здесь был возведён памятник с надписью: «Под терриконом покоятся останки 6000 военнопленных и гражданских лиц многих национальностей: русских, эстонцев, евреев, поляков, чехов и других, замученных фашистами в 1943—1944 гг. Люди, будьте бдительны!»
После выхода Эстонии из состава Советского Союза, в 1993 году руководство города снесло старый памятник и поставило новый с надписью: «В память всех убитых здесь в военное лихолетье».
На самой горе был организован Центр экстремального туризма, который предлагает — цитата с официального сайта — «широкий спектр занятий приключенческими видами спорта (лыжи, мотоспорт, катание на велосипедах и т. д) и другими полезными для здоровья вещами». О захороненных многотысячных жертвах концлагерей на Коксовой горе на сайте ни слова.