Москва, 9 декабря, 2016, 11:58 — ИА Регнум. Активные следственные действия по ряду громких дел, в том числе по делу бывшего министра экономического развития (МЭР) Алексея Улюкаева, продолжаются в России. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России (СКР).

Presslife.ru Следственный комитет России

«В настоящее время продолжаются активные следственные действия по уголовным делам коррупционной направленности: в отношении экс-министра экономического развития Алексея Улюкаева, бывшего вице-губернатора Санкт-Петербурга Марата Оганесяна, мэра Переславля-Залесского Дениса Кошурникова, бывшего высокопоставленного сотрудника МВД Дмитрия Захарченко, губернатора Кировской области Никиты Белых», — говорится в сообщении.

При этом в сообщении СКР отмечается, что следователи ведомства за минувшие 6 лет направили в российские суды более 50 000 уголовных дел о коррупции.

«Их фигурантами стали не только должностные лица различного уровня, но более 3,6 тысяч лиц обладающих особым правовым статусом, а это депутаты, судьи, адвокаты и другие категории», — отметили в ведомстве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября в Москве по подозрению в получении взятки в размере $2 млн был задержан глава Минэкономразвития РФ Алексей Улюкаев.

По версии следствия, высокопоставленный чиновник незаконно потребовал от представителя компании «Роснефть» в качестве взятки финансовые средства за законную выдачу положительного заключения в отношении сделки по приобретению госпакета акций «Башнефти».

Впоследствии глава России Владимир Путин освободил Улюкаева от занимаемой должности с формулировкой «в связи с утратой доверия».