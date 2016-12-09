Краснодар, 9 декабря, 2016, 11:56 — ИА Регнум. Сегодня, 9 декабря, новый мэр Краснодара официально вступил в должность. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе мэрии кубанской столицы, торжественная церемония инаугурации прошла в Краснодарском органном зале.

Krd.ru Глава Краснодара Евгений Первышов

Евгений Первышов дал клятву осуществлять данные ему полномочия исключительно в интересах населения Краснодара, всей своей деятельностью способствовать его социально-экономическому развитию и благополучию. Затем прозвучал гимн Краснодара в исполнении артистов краснодарской филармонии им. Пономаренко. Вице-губернатор Кубани Юрий Бурлачко вручил Евгению Первышову должностной и нагрудный знаки, а также удостоверение главы муниципального образования город Краснодар.

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Число желающих бороться за пост главы Краснодара урезали до двух

Как сообщало ИА REGNUM, за кандидатуру Евгения Первышова в качестве мэра Краснодара накануне единогласно проголосовали депутаты гордумы. Этому предшествовал конкурс, по итогам которого определились два претендента на высокий пост. Конкуренцию исполняющему обязанности главы города Евгению Первышову составил начальник отдела городской избирательной комиссии Борис Кузьмин. Однако он не получил ни одного голоса парламентариев.

Напомним, пост градоначальнику кубанской столицы стал вакантным после перехода бывшего мэра Владимира Евланова на работу в Госдуму РФ. Всего о своем намерении участвовать в конкурсе заявили 12 кандидатов.

Справка: Евгений Первышов окончил Кубанский государственный технологический университет по специальности «Инженер-теплоэнергетик». В 2011 году получил второе высшее образование в Северо-Кавказском филиале Российской академии правосудия в Краснодаре по специальности «Юриспруденция». Трудовую деятельность в 1993 году начал на заводе им. Седина. В 2009—2012годы возглавлял МУП «Институт Горкадастрпроект». Избирался депутатом городской думы Краснодара IV и V созывов.

С 27 февраля 2012 года занимал должность заместителя начальника городского управления муниципального контроля. С 12 апреля 2012 года возглавил это управление.

С 31 января 2013 года назначен главой администрации Прикубанского внутригородского округа. С сентября этого же года — заместителем главы муниципального образования город Краснодар по вопросам городского хозяйства, топливно-энергетического комплекса и жилищным вопросам.

В ноябре 2015-го приглашен на работу в Москву на должность заместителя директора департамента разрешительной деятельности и контроля — начальника отдела разрешительной деятельности Минстроя России. В ноябре 2016 года был назначен первым заместителем главы Краснодара.