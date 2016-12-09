Москва, 9 декабря, 2016, 11:55 — ИА Регнум. Госдума приняла закон о федеральном бюджете на 2017 год и плановый период 2018—2019 годов в третьем, окончательном чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 9 декабря. Документ принимался с участием 47 непарламентских партий. 315 депутатов проголосовали «за», против — 99 парламентариев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная дума

ВВП чуть подрастет к 2019 году

Согласно документу, дефицит бюджета в 2017 году предусмотрен на уровне 3,2% ВВП, в 2018 — 2,2% ВВП, в 2019 году — 1,2% ВВП.

Доходы бюджета на 2017 год прогнозируются на уровне 13,488 трлн рублей, расходы — 16,241 трлн рублей.

Прогнозируемый объем доходов бюджета на 2018 год оценивается в 14,029 трлн рублей, расходов — 16,04 трлн рублей, на 2019 год — 14,845 и 15,987 трлн рублей соответственно.

Параметры бюджета определены исходя из объема ВВП 86,806 трлн рублей в 2017 году, 92,296 трлн рублей в 2018 году, 98,86 трлн рублей в 2019 году, а также годового уровня инфляции, не превышающей 4%, и среднегодовой цены на нефть в 40 долларов за баррель. Согласно заложенным в закон о бюджете прогнозам, курс российской валюты будет колебаться в интервале 67,5−71,1 рубля за доллар.

Уровень госдолга к 2020 году не уменьшится

Верхний предел государственного внешнего долга составит на 1 января 2018 года 53,6 млрд долларов США, на 1 января 2019 — 52,8 млрд долларов, на 1 января 2020 года — 53,6 млрд долларов. Объем Резервного фонда, по прогнозу на начало года, составит в 2018 году — 1, 110 трлн рублей, далее резервный фонд будет исчерпан. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по прогнозу на начало года составит в 2017 году — 4, 702 трлн рублей, в 2018 году — 4, 190 трлн рублей, в 2019 году — 3, 102 трлн рублей. ФНБ станет одним из основных источников финансирования дефицита бюджета в период 2017—2019 годов.

Расходы бюджета по разделам в 2017 году составят: общегосударственные вопросы — 1,141 трлн рублей, национальная оборона — 1,021 трлн рублей (по открытым статьям бюджета), национальная безопасность и правоохранительная деятельность — 1,271 трлн рублей, национальная экономика — 2,069 трлн рублей, ЖКХ — 78,9 млрд рублей, социальная политика — 5,092 трлн рублей, охрана окружающей среды — 76,7 млрд рублей, образование — 595 млрд рублей, культура и кинематография — 99,7 млрд рублей, здравоохранение — 378,6 млрд рублей, СМИ — 77,2 млрд рублей, физкультура и спорт — 90,1 млрд рублей, обслуживание госдолга — 728,6 млрд рублей, межбюджетные трансферты — 757,3 млрд рублей.

Кредитная поддержка регионов вырастет в два раза

В рамках подготовки ко второму чтения депутаты «Единой России» подготовили поправки на 250 млрд рублей на 2017 год, это стало возможным за счет перераспределения расходов в рамках принятых ранее параметров бюджета. Всего перераспределено средств на 540 млрд рублей на 2017 год, более 1 трлн рублей — всего за трехлетний период, отметил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Поправками выделяется дополнительно 9,2 млрд рублей на финансирование транспортной инфраструктуры Крыма и Севастополя. На статью «Транспорт» будет выделено дополнительно 5,8 млрд рублей в 2017 году. Кроме того, ряд поправок направлен на финансирование дорожного хозяйства РФ в рамках программы «Безопасные и качественные дороги» — по 30 млрд рублей в 2017 и 2018 годах.

Поправками инициированными депутатами, увеличивается кредитная поддержка субъектов РФ из федерального бюджета в 2 раза — со 100 млрд рублей до 200 млрд.

Регионы также получат в 2017 году средства в рамках отдельного вида дотаций — на обеспечение сбалансированности бюджета. По этой статье Крым получит дополнительно 18,65 млрд рублей, Севастополь — 5,16 млрд рублей. Получателем такого вида дотаций станет также Чечня: объем дотаций для республики составит 16,4 млрд рублей в 2017 году.

ВЭБ и РСХБ аккумулируют новые средства

Дополнительные субсидии получат кредитные организации на возмещение недополученных ими доходов от кредитов, выданных сельхозпредприятиям. С учетом поправок субсидии составят 21,3 млрд рублей в 2017 году, 17,6 млрд в 2018 году и 17,17 млрд рублей в 2019 году.

На поддержку АПК направлено дополнительно 10,638 млрд рублей, из них 5 млрд рублей в 2017 году заложены на докапитализацию «Россельхозбанка» (РСХБ).

Бюджетом предусмотрен имущественный взнос РФ во «Внешэкономбанк» для приобретения корпорацией акций АО «Российский экспортный центр». Общая сумма взноса составит 10 млрд рублей в 2017 году. Принята также норма, согласно которой по решению правительства РЖД будет иметь право профинансировать в 2017 году на сумму до 10 млрд рублей на строительство идущей в обход Украины железной дороги из средств неиспользованных ранее взносов РФ в уставный капитал компании, предназначавшихся на иные цели.

Дополнительно профинансируют моногорода и экспорт

На профилактику ВИЧ и вирусных гепатитов предусматривается выделение 17,68 млрд рублей в 2017 году, 17,13 млрд рублей в 2018 году и 16,75 млрд рублей в 2019 году. Ежегодно планируется выделять по 25 млрд рублей на реализацию программы по строительству новых школ.

На моногорода будет выделено дополнительно 6,5 млрд рублей, поддержка экспорто-ориентированных отраслей обойдется бюджету в 25 млрд рублей, ипотека и арендное жилье — 10 млрд рублей, ЖКХ и городская среда — 20 млрд рублей.

Более 13 млрд рублей выделяется в 2017 году на поддержку малого бизнеса через взнос в уставный капитал госкорпорации по развитию МСП.

По 1,4 млрд рублей на каждый год трехлетки будет выделено на поддержку муниципальных домов культуры. На поддержку творческой деятельности муниципальных театров в малых городах направят 670 млн рублей в 2017 году, аналогичная сумма будет предусмотрена на этим цели в 2018 и в 2019 году.

На обеспечение единовременной выплаты в 5 тыс. рублей военным пенсионерам будет выделено 10,5 млрд рублей. Финансирование обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации увеличивается на 3,724 млрд рублей, причем эта сумма будет выделена как в 2017, так и в 2018 и в 2019 годы. Поддержка общероссийских организаций инвалидов увеличивается на 150 млн рублей.

Как подчеркнул Макаров, в бюджете была решена задача финансового обеспечения реализации указов президента: в бюджете 2017 года на эти цели заложено 625,7 млрд рублей плюс 36,4 млрд, в 2018 году — 674,2 млрд рублей плюс 48,5 млрд, в 2019 году — 650 млрд рублей.