Москва, 9 декабря, 2016, 11:01 — ИА Регнум. Несмотря на всего лишь три месяца чартерных программ в конце сезона, российский рынок стал третьим по итогам первых 11-ти месяцев в общем иностранном турпотоке в Анталью. Доля российских туристов от всего количества туристов, которые посетили этот курорт, составила 7,72%, сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Cheap-trip.eu Турция. Пляж.

Из России на турецкие пляжи приехали 469 тыс. туристов (-83% к аналогичному периоду 2015 года). Первенство в Анталье в 2016 году держат немцы с долей в 31,88% (1,96 млн туристов, — 34% к уровню 2015 года). На 2-е место в 2016 году вышел украинский рынок, который прибавил сразу 82%. С Украины в Анталью приехали 542 тыс. человек (9,42% от всего въездного потока).

Также в ТОП-5 рынков для Антальи вошли Великобритания с долей 5,46% (332 тыс. человек, — 24%) и Голландия с долей 4,99% (303 тыс. туристов, — 29% к уровню прошлого года).

В общей сложности за январь-ноябрь 2016 года по сравнению с тем же периодом 2015 года Анталья потеряла почти 5 млн иностранных туристов (-47%). Курорт посетили 5,4 млн отдыхающих из-за рубежа.

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Как сообщало ИА REGNUM, российский турпоток в Турцию за два месяца вырос в 22 раза. Сокращение российского турпотока в Турцию привело, по разным оценкам, к потере до $15 млрд доходов от туристического сегмента турецкой экономики. В 2016 году туристическая отрасль Турции из-за террористической угрозы и ухудшения отношений с Россией переживала тяжелый кризис. После того как в ноябре 2015 года истребитель ВВС Турции сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, сокращение турпотока из России в Турцию превысило 90%.

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