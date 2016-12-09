На юге России бушует непогода: почти 230 тыс. человек остались без света
Краснодар, 9 декабря, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В Южном федеральном округе из-за непогоды сотни человек остались без света. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минэнерго РФ, отключения в электрических сетях и массовые аварийные отключения в распределительных сетях в настоящее время происходят на территории четырех субъектов. В общей сложности без электроснабжения остаются около 229 900 человек.
Так, в Волгоградской области на утро сегодняшнего дня были аварийно отключены 146 трансформаторных подстанций и шесть высоковольтных линий. Без света сидят бытовые потребители в восьми населенных пунктах трех районов области (Городищенском, Котельниковском и Октябрьском) — около 5,6 тыс. человек.
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По состоянию на 05:00 из-за дождя и порывистого ветра в Краснодарском крае и Адыгее обесточены около 40 высоковольтных линий и 382 подстанции. Отключения затронули четыре района — около 36,3 тыс. человек. К аварийно-восстановительным работам привлечены 32 бригады в составе 47 человек и 32 единиц техники
По данным ГУ МЧС Адыгеи, света нет в населённых пунктах Майкопского и Красногвардейского районов. От электроснабжения отрезаны шесть населённых пунктов станицы Даховская, Новопрохладная, посёлки Усть-Сахрай, Меркулаевка, а также село Садовое и аул Бжедухабль. В обоих районах социально-значимые объекты в зону отключения не попали. Теплоснабжение не нарушено.
Больше всех от непогоды пострадала Ростовская область. Здесь без электроснабжения остались потребители части Ростова-на-Дону и в 170 населенных пунктах 19 районов области. Всего почти 188 тыс. человек. Ликвидируют последствия метели и ветра 142 бригады в составе 574 человек и 140 единиц техники.
В первую очередь энергетики запитывают социально значимые объекты. Ситуация находится на особом контроле у заместителя министра энергетики РФ до полного восстановления электроснабжения потребителей пострадавших от непогоды регионов.