Кемерово, 9 декабря, 2016, 09:21 — ИА Регнум. «Отставка губернатора Кемеровской области Амана Тулеева — вещь неочевидная, я не говорю, что невозможная, но неочевидная», — сказал в интервью ИА REGNUM доктор социологических наук Константин Антонов, комментируя возможные перспективы кузбасского губернатора оказаться в списке глав регионов, которым грозит досрочная отставка. Такие списки, по некоторым данным, готовят в администрации президента России.

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По некоторым данным, Управление внутренней политики занимается изучением ситуации в российских регионах и в ближайшее время представит на рассмотрение президенту ранжированный список регионов, который будет разделен на три условные части: регионы, где необходимо менять губернатора, регионы, где в этом точно нет необходимости, и третья часть списка — регионы, где ситуация неочевидна.

«Сразу оговорюсь, что говорить об этих списках, не зная методику и критерии распределения, дифференциации губернаторов по этим группам, достаточно сложно. Но если отталкиваться от формальных названий, то я бы все-таки отнес Тулеева к группе регионов, где ситуация неочевидна», — сказал Константин Антонов.

«Против Тулеева играют возраст, разговоры о его нездоровье, громкие аресты его заместителей. На этом основании можно сделать предположение, что есть определенное недовольство губернатором и политикой, которую он проводит в регионе, — говорит эксперт. — Но, с другой стороны, нужно рассматривать и другие факторы — субъективные и контекстуальные, то есть сам контекст Кемеровской области и личность губернатора. С этой точки зрения я бы сказал, что к губернатору у федерального центра особых-то претензий нет. Электоральная поддержка Тулеева зашкаливает. Поэтому, собственно говоря, какие основания для отставки существуют с точки зрения факторов реальной политики? В Кузбассе сложился очень интересный тип регионального политического режима. Сложился он не только и не столько потому, что там есть такой Тулеев, и он все это выстроил. Надо понимать, что Кузбасс — это регион, где проживает население с высочайшей степенью патернализма. Этот патернализм был изначально с советских времен заложен».

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«Здесь были предприняты колоссальные усилия по реструктуризации технологической монозависимости. Если сравнивать две модели реструктуризации угольной отрасли, то госпожа Маргарет Тэтчер иззавидовалась бы, наверное, Аману Тулееву, — считает Антонов. — Со всеми издержками, которые произошли при реструктуризации угольной отрасли, область дает 200 млн тонн угля, причем дает с хорошей прибылью. Угольная отрасль Кузбасса за время пребывания Тулеева на посту губернатора стала современной, высокотехнологичной и эффективной».

«В Новосибирской области или Красноярском крае, например, политический режим основан на необходимости конвенционального поиска и реализации властных и управленческих ресурсов. То есть существуют местные, федеральные элиты, которые образуют несколько центров власти, несколько центров силы, несколько центров претензий на власть, и губернаторы вынуждены их учитывать, вынуждены договариваться, и это абсолютно нормальный процесс. В Кузбассе этого нет, здесь существует несколько крупных элитных вертикально интегрированных групп, которые между собой умеют очень хорошо договариваться и модератором между ними как раз выступает Тулеев, — рассказывает ученый. — То есть у Тулеева фактически нет оппозиции внутри региона. С другой стороны, у него нет необходимости договариваться с местными элитными группами ввиду их полного отсутствия. Этим и объясняется та социально-экономическая, политическая стабильность в Кузбассе, которая характеризует этот тип регионального политического режима».

«В Кемеровской области ситуация наблюдается сейчас любопытная тенденция. Происходит смена поколений, и за время нахождения у власти Тулеева здесь смогли сформироваться совершенно по естественным физиологическим причинам небольшие группы людей с претензией на получение ренты. Давайте представим: пришли 35−40-летние мужики руководить в администрацию на зарплату 50 тысяч рублей. Получив в руки мощный административный ресурс, они стали пытаться (я не говорю сейчас об этих арестованных замах, я говорю в принципе) завоевать место под солнцем. Посмотрим на обвинения, которые звучат. Макина, бывшего первого зама, который ушел в сентябре в отставку, обвиняли в том, что он владеет теплоэнергетической компанией и оказывал ей покровительство. Или истории с Цыганковым, со Щукиным — они ведь тоже из этой же оперы: пришли люди, которые пытались отвоевать свое пространство в очень плотном поле, где все уже поделено и распределено. Мне кажется, что этот процесс Аман Тулеев упустил. Полагаясь, видимо, на свой авторитет, на силу своего ресурса, он думал, что ему удастся эти вещи отрегулировать, но не очень получилось».

«А теперь давайте представим, что Тулеева убирают, и вся эта сложившаяся система отношений, вся система собственности в Кузбассе рушится. Пойдет Кремль на это или не пойдет? Я думаю, нет. Для того, чтобы пойти на отстранение Тулеева, необходимо сначала переформатировать систему отношений в местной политике и среди бенефициаров. Поэтому на мой взгляд отставка Тулеева — вещь неочевидная, я не говорю, что невозможная, но неочевидная», — резюмировал Антонов.

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«Аман Тулеев пользуется безусловной поддержкой населения не только в своем регионе. Он популярен и в других субъектах Федерации. Нередко жители соседних регионов сравнивают своих губернаторов с кузбасским лидером, и это сравнение всегда в пользу Тулеева, — сказал политолог Анатолий Савостин. — Однако есть и оборотная сторона этого всего — в регионе все «завязано» на одного человека, и есть риск, что стабильно функционирующая система просто «лопнет», когда этот человек в силу тех или иных обстоятельств уйдет. Преемника он, к сожалению, не вырастил, и уже сейчас на низком старте находятся силы, которые хотят побороться за политическое и экономическое наследство губернатора. Боюсь, что борьба может в прямом смысле слова стать кровопролитной. Именно поэтому требуется особое внимание Кремля к ситуации в Кузбассе. Здесь надо готовить почву для смены власти, в идеале не против воли Тулеева, а совместно с ним. Удастся ли это — большой вопрос».

Напомним, что несколько недель назад Кемеровская область оказалась в центре крупного политико-криминального скандала. Заместители Тулеева Александр Данильченко и Алексей Иванов подозреваются в вымогательстве акций на сумму около 1 млрд рублей. Среди подозреваемых в совершении данного преступления также начальник департамента административных органов администрации Кемеровской области Елена Троицкая, заместитель руководителя второго отдела по расследованию особо важных дел Следственного управления СК РФ по Кемеровской области Сергей Крюков, руководитель СУСК Сергей Калинкин, старший следователь Артемий Шевелев, учредитель ООО «ПТК «Уголь» Александр Щукин и его помощник Геннадий Вернигор.

По данным следствия, все вышеперечисленные лица по предварительному сговору вымогали принадлежащие Антону Цыганкову 51% акций АО «Разрез «Инской», рыночная стоимость которых составляет около 1 млрд рублей.

Губернатор Тулеев, комментируя происходящее, заявил, что считает обвинения в адрес своих заместителей абсурдными. Также он сказал, что не намерен отстранять замов от должностей, поскольку «они порядочные люди». Их задержание губернатор счел попыткой давления на себя: «Им нужен губернатор, я это ощущаю давно, уже года два идет сильная драка».

Справка ИА REGNUM

72-летний Аман Тулеев трижды баллотировался на пост президента России. Кемеровской областью руководит с 1997 года, на последних выборах в 2015-м году получил в свою поддержку 96,7% голосов. Срок полномочий истекает в 2020 году.

Население Кемеровской области составляет 2,7 млн человек, плотность населения — самая высокая в Западной Сибири (28 человек на 1 кв. км). Основу экономики составляет угольная промышленность и металлургия. В сельском хозяйстве занято всего около 4% экономически активного населения. В регионе хорошо развита транспортная инфраструктура.