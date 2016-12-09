Москва, 9 декабря, 2016, 07:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, комментируя один из документов, составленных работниками судебной системы, отметил их чудовищную некомпетентность. От постановления суда, которое он зачитал на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека, у президента «волосы встают дыбом». Заседание состоялось накануне, 8 декабря.

Суд

Президент зачитал фрагмент из постановления суда. «В постановлении суда написано: такой-то, фамилия, и дальше — «совершил [преступление] путём написания заявления в Липецкую облпрокуратуру», — процитировал глава государства.

Комментарий президента был категоричен: «От таких вещей, когда я смотрю, у меня просто волосы оставшиеся дыбом встают. Что это такое? Вы совсем с ума сошли, что ли? Просто удивительно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, российское министерство юстиции будет проверять внутренние приказы ФСИН после жалоб правозащитников: их деятельность наталкивается на ограничения в местах лишения свободы. Такое распоряжение сделал президент России на заседании СПЧ. Решение президент принял после того, как к нему обратился председатель общественной организации «Комитет по предотвращению пыток» Игорь Каляпин.

Каляпин указал на внутренние приказы ФСИН за этот год и предложил оценить их, в том числе и с точки зрения здравого смысла. Правозащитникам приходится иметь дело с такими вещами, как ситуация в колонии № 7 в Сегеже. Здесь правозащитникам запретили фиксировать жалобы заключённых и не позволяли ознакомиться с документами, ссылаясь на внутренние приказы ФСИН.