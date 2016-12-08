Минск, 9 декабря, 2016, 00:04 — ИА Регнум.



rafabordes Подписание документов

В рамках начавшей работу 7 декабря в Вологде выставки «Российский лес» состоялось заседание совместной комиссии по развитию сотрудничества Вологодской области и Белоруссии, в ходе которой подписана программа развития двустороннего сотрудничества на 2017−2020 годы. Об этом сегодня, 8 декабря проинформировала пресс-служба белорусского госконцерна «Беллесбумпром».

Документ предполагает взаимодействие сторон в сфере экономики, сельского хозяйства, культуры и образования. Он был подписан первым заместителем губернатора Вологодской области Антоном Кольцовым и зампредом белорусского госконцерна «Беллесбумпром» Михаилом Касько.

«Как отметил Антон Кольцов, сотрудничество между областью и Республикой длится уже 10 лет, именно столько прошло с момента подписания первого соглашения между нашим регионом и Беларусью», — сказано в сообщении «Беллесбумпрома», являющемся перепечаткой с официального портала правительства Вологодской области.

Напомним, что сотрудничество между Вологодской областью и Белоруссией на самом деле длится гораздо дольше, чем считает вологодский чиновник. Наглядное представление об этом можно получить из статистических сборников времён СССР и Российской империи.

Внешнеторговый оборот Вологодской области и Белоруссии за 2015 год оценён в $269,8 млн, удельный вес внешнеторгового оборота союзной республики в общем объеме ВТО области по итогам 2015 года составил 7,2%. Данные за 2016 год не приводятся.

Основу двустороннего сотрудничества, согласно официальному сообщению, составляет взаимодействие крупных промышленных предприятий металлургической, химической и машиностроительной отраслей, а также сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, активно сотрудничает с белорусскими предприятиями лесопромышленный комплекс российского региона — осуществляются поставки лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной продукции, а также техники и оборудования.

«Следует заметить, что мы заинтересованы не только в развитии торгово-экономического сотрудничества, но и в реализации инвестиционных проектов на нашей территории. Ярким примером реализации проектов по созданию новых предприятий на территории Вологодской области с участием белорусских партнеров является производство белорусских тракторов на базе Череповецкого литейно-механического завода. Мы также готовы стимулировать проекты в сфере малого и среднего предпринимательства», — сообщил первый замгубернатора Вологодской области.

Согласно официальному сообщению, «происходит обмен опытом и методологической информацией в области здравоохранения, наши спортсмены регулярно принимают участие в различных соревнованиях в Беларуси, активно ведут работу научные организации, представители Вологодской области и Беларуси принимают участие в различных мероприятиях выставочно-ярмарочной, культурной и дискуссионной направленности». В качестве подтверждения указывается на подписанное 7 декабря в рамках визита белорусской делегации соглашение о сотрудничестве между Вологодским государственным университетом и Белорусским государственным технологическим университетом.