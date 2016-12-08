Санкт-Петербург, 8 декабря, 2016, 22:36 — ИА Регнум. Губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко просят разъяснить судьбу доходов, которые будет приносить стадион на Крестовском острове, построенный почти за 40 миллиардов бюджетных рублей. Соответствующее обращение в адрес градоначальника направил депутат петербургского парламента от партии «Яблоко» Борис Вишневский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Один рубль

Депутат Законодательного собрания интересуется, рассматривали ли в Смольном другие варианты эксплуатации стадиона, кроме сдачи в аренду футбольному клубу «Зенит». Напомним, как стало известно, уже подписан меморандум, согласно которому ФК «Зенит» получает арену в пользование, должен поддерживать ее в надлежащем состоянии в течение 49 лет, при этом имеет право на все доходы от объекта.

С одной стороны, клуб должен вложить еще около 500 млн рублей в инфраструктуру стадиона, а с другой, может заставить Смольный возместить любые расходы на устранение недостатков, допущенных при строительстве, если таковые обнаружатся. За такие условия концессионного соглашения ФК «Зенит» будет платить всего 1 рубль в год.

«Описанное означает, что, вложив не более 500 млн рублей, ФК «Зенит», принадлежащий не самой бедной в Российской Федерации компании «Газпром», получает в практически бесплатное пользование стадион, построенный исключительно за счет средств бюджета Петербурга, общей стоимостью (включая входную группу) более 40 млрд руб, оставляя себе доходы от эксплуатации», — пишет губернатору Борис Вишневский.

Он уверен, что концессионное соглашение, предусмотренное меморандумом, чрезвычайно выгодно для ФК «Зенит», чего нельзя сказать о Санкт-Петербурге и его жителях, «которые своими налогами оплатили строительство стадиона».

В связи с этим депутат просит губернатора сообщить, почему было принято решение о подписании такого меморандума, рассматривались ли правительством более выгодные для города условия передачи стадиона в эксплуатацию, а если рассматривались — то почему они не были приняты.

Напомним, строительные работы на стадионе планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Примерно через месяц, к концу января 2017 года, стадион должен быть передан клубу «Зенит». К этому же сроку власти обещают устранить вибрацию выкатного поля.