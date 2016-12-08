Минск, 8 декабря, 2016, 21:08 — ИА Регнум.



Sk.gov.by Здание Следственного комитета Белоруссии

Следственным комитетом Белоруссии расследуются уголовные дела, возбужденные по статье 130 Уголовного кодекса «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Об этом поздно вечером 8 декабря проинформировала пресс-служба СК РБ.

Согласно официальному сообщению, задержаны два белоруса — житель Минска и житель Бреста. Они задержаны и находятся в статусе подозреваемых, будучи заключёнными под стражу.

«Основанием для возбуждения уголовных дел послужили поступившие из Министерства информации Республики Беларусь обращения о проведенных Республиканской экспертной комиссией по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма экспертизах в отношении авторов статей, опубликованных на информационных ресурсах «Регнум», «Лента.ру», «ЕАДэйли»: Николая Радова, Павла Юринцева и Аллы Бронь», — сказано в официальном сообщении.

Согласно представленным комиссией заключениям, в действиях авторов усматриваются признаки преступления по статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии «Разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни». Как выяснили в Следкоме, статьи писались под псевдонимами.

«В результате проведенных следственных действий было установлено, что за псевдонимом Алла Бронь скрывается Димитрий Алимкин, житель города Бреста, работающий сторожем в одном из учреждений образования города, а за псевдонимами Павел Юринцев и Николай Радов — Юрий Павловец, преподаватель БГУИР. В ходе проведенных обысков получены данные о причастности указанных лиц к противоправной деятельности и получении ими денежных вознаграждений за подготовку заказных публикаций от гражданина Республики Беларусь, постоянно проживающего в Москве», — сказано в опубликованном на сайте ведомства сообщении.

Там сказано также: «Следствие полагает, что основным мотивом их противоправной деятельности являлась материальная заинтересованность».

Как сообщало ИА REGNUM, задержание кандидата исторических наук, доцента кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрия Павловца произошло 6 декабря. По словам матери задержанного, по месту жительства сына был произведён обыск, он находится в СИЗО и ему предоставлен адвокат. Та же участь 6 декабря постигла Димитрия Алимкина, что подтвердили его родные и близкие.

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