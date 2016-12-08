Санкт-Петербург, 8 декабря, 2016, 19:56 — ИА Регнум. Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в ноябре 2016 года выросли на 0,6% по сравнению с тем же месяцем 2015 года, и составили 132,3 тысячи машин, сообщают аналитики Ассоциации европейского бизнеса. Положительная динамика на российском авторынке наблюдается впервые за два года.

Michael Gil Автомобили

По сравнению с октябрем 2016 года спрос тоже вырос — на 5%. Однако в целом показатели текущего года не столь радужны: за 11 месяцев 2016 года в РФ было продано 1,28 миллиона машин, что на 12% ниже уровня продаж аналогичного периода 2015 года.

Наибольший рост на рынке по итогам ноября показал отечественный «АвтоВАЗ» — продажи компании выросли на 18%. Значительную положительную динамику показал и ГАЗ, чьи продажи тоже выросли на 18%. Самыми популярными иномарками в ноябре, как и в предшествующие месяцы, остались южнокорейские Hyundai и Kia. Рост обоих брендов составил по 4%.

«Авторынок в ноябре поддержали два фактора: с одной стороны — запуск предновогодних акций в автосалонах, с другой — ожидаемое многими покупателями повышение цен на автомобили в будущем году», — прокомментировал текущий момент корреспонденту ИА REGNUM директор дилерского центра Mitsubishi РОЛЬФ Сити Владимир Мирошников.

По мнению эксперта, ситуация все же нестабильная, и рынок по-прежнему неоднороден: одни дилеры укрепляют свои позиции, другие — теряют долю рынка.

Несмотря на положительный за долгое время результат ноября, рано делать выводы о выходе рынка из кризиса. «Теперь всё внимание приковано к декабрю, у которого есть потенциал продемонстрировать, что рынок продолжает двигаться в правильном направлении», — заявил председатель Комитета автопроизводителей АЕБ Йорг Шрайбер.

В декабре возможно повторение ситуации ноября, когда объем продаж будет находиться на уровне аналогичного месяца прошлого года. Такой прогноз озвучил Андрей Ивойлов, владелец группы «Лада-Центр». По его словам, динамика авторынка в начале 2017 года будет зависеть от того, когда и в каком виде стартуют государственные программы поддержки. «Сейчас со стороны дилеров планировать продажи января-февраля сложно, так как до сих пор нет официальных подтверждений сохранению госпрограмм, а от этого зависят ценовые предложения», — отметил Ивойлов.

Также, полагают эксперты, положение на рынке во многом будет зависеть от цен. Например, по информации от источников, автомобили Lada в начале 2017 года могут подорожать на 30−50 тысяч рублей. Как отмечает генеральный директор аналитического агентства «Auto-Dealer-СПб» Михаил Чаплыгин, на повышение стоимости Lada могут повлиять возможный дефицит автомобилей у дилеров в январе-феврале, а также перечень мер государственной поддержки, которые будут внедрены в следующем году, срок их действия и момент старта.

«Без программ поддержки, которые действуют сейчас, многие автомобили, в зависимости от модели, могут вырасти в цене, к тому же стоит учитывать индексацию цен, которая, скорее всего, составит плюс 5−7% к текущим», — отметил Чаплыгин.

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Как сообщало ИА REGNUM, падение продаж автомобилей в России началось в конце 2014 года. В результате снижения курса рубля, многие автопроизводители были вынуждены повысить цены на продукцию, в то время как доходы населения не увеличивались. Снижение покупательской способности и стало одной из причин кризиса авторынка. За эти два года по всей России были закрыты сотни дилерских центров, некоторые автомобильные бренды покинули российский рынок.

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Снижение спроса коснулось и деятельности автомобильных заводов: загруженность предприятий снизилась, а также возникла необходимость сокращать персонал и переводить заводы на меньшее количество смен во избежание затоваривания складов.

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