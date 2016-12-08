Рига, 8 декабря, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Латвия осознает военную ориентацию Белоруссии, но считает, что диалог с соседней страной необходим во избежание недоразумений, заявили в Министерстве обороны Латвии, сообщает LETA.

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В ведомстве отметили, что «Латвии необходимо сотрудничать с Белоруссией, которая четко ориентируется на Россию», и что речь идет о диалоге, а не о сотрудничестве. Так, по словам представителей Минобороны Латвии, одним из достижений этого диалога можно считать обещание министра обороны Белоруссии пригласить представителей Латвии в качестве наблюдателей на военные учения «Запад 2017».

Министр обороны Латвии Раймонд Бергманис и глава Минобороны Белоруссии Андрей Равков 7 декабря подписали соглашение о сотрудничестве, предусматривающее обмен информацией, наблюдение за воздушным пространством, контроль над вооружениями и другие вопросы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в рамках латвийско-белорусского двухстороннего соглашения о дополнительных мерах по содействию доверию и безопасности, с 26 по 28 октября в Латвии находились два представителя Белоруссии — они посетили пехотную бригаду сухопутных войск Национальных вооруженных сил. В свою очередь в 2015 году Белоруссия пригласила двух представителей Латвии посетить 120-ую механизированную бригаду своих вооруженных сил.