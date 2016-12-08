Москва, 9 декабря, 2016, 00:10 — ИА Регнум. Сегодня, 9 декабря, Госдума рассмотрит в третьем, окончательном чтении проект федерального бюджета на 2017 год и на плановый период 2018—2019 годов, сообщает ИА REGNUM. В обсуждении примиут участие непарламентские партии.

Дарья Антонова ИА REGNUM Бюджет обрушения

Макропараметры трехлетнего бюджета предполагают небольшой рост ВВП в период до 2019 года. Объем ВВП составит в 2017 году 86, 806 трлн рублей, что означает рост на 0,6%, в 2018 году — 92,296 трлн рублей — рост на 1,7%, в 2019 году — 98, 860 трлн рублей — рост на 2,1%.

Ненефтегазовые доходы замерли на уровне 2015 года

Средняя цена на нефть, заложенная в проект бюджета, составит 40 долларов за баррель. Планируется, что курс рубля будет колебаться в интервале 67,5−71,1 рубля за доллар, инфляция составит 4% на весь трехлетний период.

На протяжении трехлетнего периода прогнозируется снижение доходов федерального бюджета до 15,0% ВВП к 2019 году, что будет обусловлено, в первую очередь, динамикой нефтегазовых поступлений, которые сокращаются с 5,8% ВВП в 2016—2017 гг. до 5,4% ВВП к 2019 году. Объем ненефтегазовых доходов запланирован на уровне 9,6% ВВП, что соответствует уровню 2015 года. Уровень доходов, заложенный в проект бюджета на 2017 год — 13,437 трлн рублей, на 2018 год — 13,989 трлн рублей, в 2019 году — 14,825 трлн рублей.

Расходы бюджета составят в 2017 году 16,181 трлн рублей, в 2018 году — 15,978 трлн рублей, в 2019 — 15,964 трлн рублей. Дефицит бюджета будет снижаться на протяжении трехлетнего периода: в 2017 году его уровень прогнозируется как 3,02% ВВП, в 2018 — 2,2%, а в 2019 — 1,2%.

Резервный фонд потратят и начнут тратить ФНБ

Верхний предел государственного внешнего долга составит на 1 января 2018 года 53,6 млрд долларов США, на 1 января 2019 — 52,8 млрд долларов, на 1 января 2020 года — 53,6 млрд долларов. Объем Резервного фонда, по прогнозу на начало года, составит в 2018 году — 1, 110 трлн рублей, далее резервный фонд будет исчерпан. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по прогнозу на начало года составит в 2017 году — 4, 702 трлн рублей, в 2018 году — 4, 190 трлн рублей, в 2019 году — 3, 102 трлн рублей. ФНБ станет одним из основных источников финансирования дефицита бюджета в период 2017—2019 годов.

В ходе работы над бюджетом во втором чтении было перераспределено по расходным статьям свыше 1 трлн рублей, рассказал глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»). «В результате поиска резервов и приоретизации расходов, а также повышения эффективности расходования бюджетных средства во втором чтении только бюджета 2017 года перераспределено более 540 млрд рублей. Более триллиона рублей распределено в бюджете «трехлетки», — сказал он, добавив, что из них 278 млрд было перераспределено поправками правительства, 271 млрд — поправками депутатов.

Три из четырех фракций говорят «нет» этому бюджету

Оппозиционные фракции не поддержали проект бюджета. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что ЛДПР концептуально не поддержала бюджет в первом чтении, поскольку «недостаточно денег дается на дороги, сельское хозяйство, образование и здравоохранение». «Ко второму чтению мы внесли поправки — ни одна из них не принята», — констатировал он. По мнению Жириновского, по поправкам легче было прийти к компромиссу с главой Минфина Антоном Силуановым, нежели с руководителем думского комитета по бюджету и налогам. Бюджет принимается «голосами только одной партии», констатировал лидер ЛДПР. «Три из четырех политических сил говорят «нет» этому бюджету», — заявил Жириновский, назвавший «наглостью» отказ выделить деньги в бюджете на общество изобретателей и рационализаторов, в то время как «Роснано» и его глава Анатолий Чубайс «захлебывается в деньгах». «Мы не будем голосовать за этот бюджет 9 декабря», — пообещал Жириновский.

«Бюджет стагнации перейдет в бюджет обрушения»

Не были приняты также и поправки от депутатов фракции «Справедливая Россия». «Профильный комитет отклонил все наши поправки», — отметил глава фракции Сергей Миронов, сообщив, что фракция готовит альтернативный бюджет с доходной частью на 1,6 трлн больше. «Справедливая Россия» выступает категорически против принятия данного бюджета как бюджета стагнации, который, очевидно, в 2019 году будет переходить в бюджет реального обрушения национальной экономики. У нас другой, социалистический выбор для нашей страны», — говорит депутат Госдумы Олег Шеин. По мнению депутатов «Справедливой России», для покрытия дефицита бюджета необходимо отменить возврат НДС экспортерам, а также с помощью налогового механизма налогов перераспределять национальное богатство в пользу малоимущих.

Бюджет для КПРФ не годится

Проект бюджета не устроил и фракцию КПРФ. В целом бюджет «не годится», считает лидер фракции Геннадий Зюганов. «В этом бюджете доходная часть — 15 трлн. Это тришкин кафтан, который делят для того, чтобы залатать отдельные дыры. Темпы экономического развития там мизерные, в пределах погрешности. Бюджет развития начинается с 22 трлн. Чтобы выйти из кризиса, нужен рост 3%. Об этом говорил президент в послании», — сказал Зюганов, добавив, что данный бюджет «не двигает страну вперед».

Для кого послание — путеводная звезда

Глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров сообщил, что в ходе работы над вторым чтением бюджета были решены все задачи, поставленные Госдумой для доработки этого документа. На финансовое обеспечение реализации указов президента в бюджете на 2017 год заложено 625,7 млрд рублей плюс 36,4 млрд, на 2018 год — 674,2 млрд рублей плюс 48,5 млрд, рассказал он. «Таким образом, та задача, которую ставила Госдума перед нами, о том, что необходимо обеспечить в полном объеме реализацию указов президента и финансовое обеспечение, полностью решена», — сказал депутат. Все фракции говорили, что послание президента — «путеводная звезда», напомнил Макаров, подчеркнув, что именно по итогам голосования за бюджет можно «оценить, для кого это действительно путеводная звезда, а для кого — не очень».