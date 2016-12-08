Минск, 8 декабря, 2016, 16:25 — ИА Регнум.



Pixabay.com Тюрьма

Белорусский историк и политолог, доцент БГУИР Юрий Павловец находится в минском следственном изоляторе. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила 8 декабря мать задержанного.

Напомним, информация о задержании спецслужбами Белоруссии известного публициста, кандидата исторических наук и специалиста по Балканам Юрия Павловца появилась в прессе 7 декабря. Следком и КГБ Белоруссии причины задержания не комментируют и по состоянию на 8 декабря отказываются подтверждать даже сам факт задержания. В частности, пресс-служба Следкома утверждает, что не располагает информацией о том, где находится задержанный.

«Задержали 6-го утром. Был обыск. Сейчас в следственном изоляторе», — сообщила мать Юрия Павловца.

«Адвокат есть. Больше я ничего не знаю», — добавила она.

Корреспонденту ИА REGNUM не удалось получить подтверждение или опровержение данной информации в Следкоме Белоруссии. Начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович обещал прокомментировать ситуацию после обеда, после чего перестал отвечать на телефонные звонки. Сотрудники отдела СК заявили корреспонденту ИА REGNUM, что не могут предоставить информацию, так как данный вопрос находится в исключительной компетенции их начальника.

Напомним, 8 декабря начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM о местонахождении белорусского учёного Юрия Павловца и предъявлении ему обвинения, заявил: «В настоящий момент чего-то нового я не скажу. Информацию, которая прошла по СМИ, в интернете, я сейчас не могу ни подтвердить, ни опровергнуть».

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