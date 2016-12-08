Лондон, 8 декабря, 2016, 15:11 — ИА Регнум. Продажа 19,5% акций «Роснефти» международному консорциуму крайне выгодна как России, так и покупателям. Эта сделка — личный триумф президента России Владимира Путина, пишет Financial Times.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Glencore и Катарский суверенный фонд приобретут 19,5% доли в российской нефтяной компании «Роснефть» в рамках неожиданной сделки в размере €10,5 млрд, которая представляет из себя триумф Владимира Путина», — сообщает издание.

Автор статьи пояснил, что приватизация осуществилась вопреки антироссийским санкциям, препятствующим подобным контрактам. Выиграла от сделки не только Москва, но и покупатель.

Теперь Glencore сможет снова назвать себя главным трейдером российского чёрного золота и отодвинуть на второй план голландскую компанию Trafigura. «Это означает, что глава Glencore Айван Глазенберг возвращается к заключению сделок», — сообщает издание. В будущем году компания планирует впервые за последние годы выплатить дивиденды общим объёмом миллиард долларов.