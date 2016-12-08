Нижний Тагил, Свердловская область, 8 декабря, 2016, 15:10 — ИА Регнум. В Нижнем Тагиле Свердловской области двухмесячная девочка погибла в результате полученных ею ожогов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

HolgersFotografie Рука новорожденного малыша

Трагедия произошла 7 декабря. Девочку экстренно госпитализировали, но спасти её не удалось.

В полиции, в свою очередь, пояснили, что девочку доставили в больницу с ожогами третьей и четвёртой степени. В пресс-службе Главного управления МВД России по Свердловской области пояснили, что девочка спала в комнате в съемном коробе от детской коляски. Эту комнату отапливали электрической плиткой, которая находилась на полу буквально в метре от ребёнка. Возник пожар. Дома находились отец и бабушка девочки. Мужчина загасил огонь и вызвал скорую.

Полиция установила, что 30-летняя женщина и её 27-летний супруг воспитывали троих детей. Ранее в поле зрения правоохранителей они не попадались. При этом, по данным стражей порядка, в квартире нет условий для проживания детей — царит антисанитария, дети спят либо на полу, либо на кровати без матраса. Кроме того, документов на детей родители не смогли найти. По их предположениям, они могли остаться в коллективном саду, где семья жила до ноября.

Кроме того, младшая дочь, до сих пор не зарегистрирована в органах ЗАГС. Кроме неё в семье есть девочка в возрасте 1 год и 9 месяцев, которая до сих пор не ходит и не умеет говорить, и восьмилетний мальчик. Детей стражи порядка решили временно изъять из семьи и поместить в больницу для обследования.