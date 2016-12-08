Москва, 8 декабря, 2016, 14:36 — ИА Регнум. Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление об учреждении фонда защиты прав граждан, являющихся участниками долевого строительства и пострадавшими от действий недобросовестных застройщиков. С 1 января 2017 года застройщики будут обязаны производить обязательные отчисления в компенсационный фонд. Соответствующее постановление опубликовано 8 декабря на сайте правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новостройка

Согласно уставу, наименование организации будет звучать как «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Она предназначена для защиты прав, законных интересов и имущества участников долевого строительства, обязательства в отношении которых не исполняются застройщиками. При этом в отношении застройщиков по решению арбитражного суда должны быть введены процедуры, использующиеся в деле о банкротстве.

Требование отчислений будет распространяться на застройщиков в отношении многоквартирных домов и других объектов недвижимости в случае, если государственная регистрация договора участия в долевом строительстве заключена с первым его участником после 1 января 2017 года. Также оговорены правила отчислений, правила размещения, инвестирования и использования средств фонда.

Такое решение позволит обеспечить выполнение одного из пунктов перечня поручений президента России от 11 июня 2016 года, касавшегося создания компенсационного фонда долевого строительства, а также будет способствовать усилению защиты прав дольщиков.