Брянск, 8 декабря, 2016, 14:35 — ИА Регнум. В Брянске сотрудница дома-интерната для престарелых и инвалидов обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области, по версии следствия, в течение трех лет она снимали деньги со сберегательного счета ветерана Великой Отечественной войны.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Ветеран является инвалидом по зрению и находится в доме-интернате. До 2012 года он получал пенсию на руки. Однако после он уже не смог самостоятельно вставать с постели и передвигаться, поэтому принял решение о зачислении пенсии на сберегательный счет. С того момента он не трогал счет.

Предприимчивая медсестра сделала копию сберкнижки ветерана, а также обманом оформила доверенность. Таким образом с сентября 2013 по август 2016 года ей удавалось получать пенсию вместо пожилого человека. Всего она похитила более 500 тысяч рублей.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.