Москва, 8 декабря, 2016, 14:28 — ИА Регнум. Сделка по продаже пакета акций компании «Роснефти» совершена законно. Об этом сегодня 9 декабря, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

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«На своевременный запрос компании «Роснефть» ФАС России вынесла заключение о том, что сделка по приобретению 19,5% акций компании не требует вынесения на рассмотрение Правительственной комиссии. В соответствии с законодательством компания Роснефть должна направить в антимонопольный орган уведомление о совершении сделки в установленный законом срок», — пояснил Артемьев.

«Ведомство проинформировало всех участников сделки о том, что ее согласование не требуется по ФЗ №57 об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение. Таким образом, сделка совершена на законных основаниях», — отметил глава ФАС.

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Как сообщало ИА REGNUM, сделка по приватизации «Роснефти» закрыта. 19,5% акций «Роснефти» будут проданы за €10,5 млрд. Покупателями выступят швейцарская Glencore и катарский суверенный фонд.