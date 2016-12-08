Минск, 8 декабря, 2016, 14:25 — ИА Регнум.



Pixabay.com Ничего не скажем

«В настоящий момент чего-то нового я не скажу. Информацию, которая прошла по СМИ, в Интернете, я сейчас не могу ни подтвердить, ни опровергнуть», — заявил корреспонденту ИА REGNUM начальник отдела информации и связи с общественностью центрального аппарата Следственного комитета Белоруссии Сергей Кабакович, комментируя информацию о задержании 6 декабря белорусского учёного Юрия Павловца, его местонахождении и предъявлении ему обвинения.

Согласно опубликованной в белорусских и зарубежных СМИ информации, кандидат исторических наук, доцент кафедры гуманитарных дисциплин Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники Юрий Павловец был задержан 6 декабря около своего дома сотрудниками спецслужб. Знакомые задержанного сообщили корреспонденту ИА REGNUM об обыске в его доме и негласной проверке по месту работы. На занятия в БГУИР задержанный не явился, что коллеги по работе расценили как подтверждение предположений об аресте.

«Я разбираюсь в этом и надеюсь, что во второй половине дня у меня будет какая-либо информация», — сказал Кабакович, отвечая на вопрос, когда Следственный комитет сможет подтвердить или опровергнуть информацию о местонахождении Павловца и обстоятельствах его задержания.

Как сообщало ИА REGNUM, по неофициальной информации Юрию Павловцу может быть предъявлено обвинение по статье 130 Уголовного кодекса Белоруссии («Разжигание расовой, национальной или религиозной вражда или розни»). Согласно сообщениям в СМИ, Павловец был доставлен в Следком Белоруссии, где ему намерены предъявить обвинение.

Задержание учёного, известного также своей публицистической деятельностью, получило широкий международный резонанс — об очередном политически мотивированном преследовании инакомыслящих проинформировали издания Белоруссии, России, Польши, Литвы, Чехии, Украины, США, Литвы и Казахстана. В поддержку Юрия Павловца и с осуждением принятой в отношении его меры пресечения выступили представители общественности Союзного государства Белоруссии и России.