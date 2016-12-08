Новочеркасск, Ростовская область, 8 декабря, 2016, 14:11 — ИА Регнум. Город Новочеркасск Ростовской области может лишиться трамваев. Местные парламентарии не видят целесообразности выделять из городского бюджета 26 миллионов рублей на дотацию, если этот вид транспорта не популярен у горожан. Кроме того, трамвайное хозяйство находится в крайне плачевном состоянии, а финансовые вливания в него бесперспективны. Такое мнение на заседании гордумы озвучил депутат Анатолий Будник, пишет 8 декабря газета «Ёрш».

Александр Родченко. Трамваи

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На сегодня в новочеркасском парке трамваев 19 вагонов, средний возраст которых превышает 26 лет. Также сильно изношены и трамвайные пути.

Мэр города Владимир Киргинцев, в свою очередь, уверен, что «закатать все в асфальт», как это сделали в Шахтах, проще всего. Однако этот вопрос необходимо решать не чиновникам, а самим горожанам и уже путем референдума решить, нужен ли им трамвай или нет.

Градоначальник напомнил, что в теме возрождения трамвая появились и деньги, и перспективы.

«Губернатор Василий Голубев дал слово выделить более 400 миллионов на эти цели. И мы сегодня прорабатываем вместе с Таганрогом возможности сотрудничества в этом вопросе», — цитирует издание слова Владимира Киргинцева.

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Тема уже вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. Одни считают, что трамвай можно спокойно заменить на автобусы, другие уверены, что этот вид транспорта город терять не должен, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Обязательно должны быть! Только, в первую очередь, пути нужно в нормальное состояние привести, а не новые трамваи покупать. Ведь огромное преимущество рельсового транспорта — это независимость от пробок, и в часы пик это очень важно. А новые трамваи, вместе со старыми, ползут, как черепахи по убитым путям, сходят с рельс и обогнать автобусы и маршрутки могут, разве что, в разгар пробок, а могли бы делать это почти всегда… Потому и ездят на них нехотя, и только те, кому приходится», — комментирует пользователь группы «Новочеркасск сегодня» Виктор Б.

В том, что трамвай необходимо оставить уверен и Михаил О., «это же ведь частичка города, так же как и все культурные постройки».

А вот в донской столице, напротив, отказываться от трамваев не намерены. Ростовские власти решили реанимировать городской электротранспорт. Так, до конца года в Ростове-на-Дону планируется закупить 16 новых трамваев. На эти цели из региональной казны предусмотрено почти 525 млн рублей.

Напомним, финансовую поддержку Новочеркасску из бюджета Ростовской области на «реанимацию» трамваев губернатор региона Василий Голубев обещал летом текущего года в ходе визита в город.