Москва, 8 декабря, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова заявила, что очередные президентские выборы в России состоятся в марте 2018 года: досрочных выборов не будет, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Дарья Антонова ИА REGNUM Элла Памфилова

Комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что выборы президента России могут быть передвинуты на 2017 год, Памфилова обратила внимание на техническую невозможность подобного шага.

«Поэтому я глубоко уверена, что выборы, как я понимаю и даже смею утверждать, состоятся в определенное законом время, то есть в марте 2018 года», — заявила она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре глава ЦИК уже опровергала информацию о возможности проведения в России досрочных президентских выборов. Расходы в бюджет заложены на 2017 год, и нужно время, чтобы организовать процесс. Выборы президента состоятся в России 11 марта 2018 года.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что досрочные выборы президента никогда не планировались. Ранее он заявил, что подобные рассуждения — «схоластика», и вопроса о досрочных выборах «нет как такового».