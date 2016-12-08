Санкт-Петербург, 8 декабря, 2016, 13:43 — ИА Регнум. Комитет по строительству Санкт-Петербурга подал в Арбитражный иск Санкт-Петербурга и Ленобласти четыре иска к бывшему генеральному подрядчику стадиона на Крестовском острове, компании «Инжтрансстрой-СПБ», которая входит в корпорацию «Трансстрой».

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Как следует из картотеки арбитражных дел, исковые заявления были зарегистрированы 6 декабря на общую сумму 3 млрд 740 млн рублей.

В свою очередь, бывший генподрядчик «Зенит-Арены» требует признать незаконным одностороннее расторжение Смольным контракта, что произошло в июле 2016 года. «Трансстрой» оценил ущерб от разрыва контракта почти в 7 млрд рублей и подал встречные иски.

Смольный же заявлял, что только неосвоенный аванс составляет 2,7 млрд рублей, которые, по мнению комитета по строительству, должен возместить банк ВТБ, но кредитная структура возражает против такого развития событий.

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В настоящее время стадион достраивает ОАО «Метрострой». Объект должен быть сдан в конце декабря 2016 года. Первые профессиональные футбольные матчи на арене намечены на март 2017 года. Общая стоимость строительства уже превысила 40 млрд рублей, выплаченных из бюджета Петербурга.

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Как стало известно сегодня, арену передадут в пользование футбольному клубу «Зенит» на правах концессии на 49 лет за 1 рубль. ФК «Зенит» будет обязан поддерживать надлежащее состояние стадиона, однако будет забирать себе все доходы от его эксплуатации.