Москва, 8 декабря, 2016, 13:27 — ИА Регнум. Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал сделать 2017 год очень насыщенным для региональных законодательных собраний — в рамках работы по повышению эффективности представительских функций парламента роль взаимодействия с парламентами субъектов РФ возрастет. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом он заявил 8 декабря на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Есть ряд задач, которые имеют отношение как к федеральному уровню власти, так и региональному. Это вопросы повышения эффективности представительских функций, повышения качества законотворческой работы и повышения эффективности контрольных функций законодательной ветви власти», — заявил Володин.

«Эти вопросы мы планируем в рамках работы Государственной думы делать не просто приоритетными, а чтобы они были основополагающими. И (чтобы) вся работа строилась исходя из этого — чтобы выстроить эффективные коммуникации с избирателями», — продолжил он.

Володин отметил особую роль взаимодействия с региональными законодательными собраниями. «Вы лучше чувствуете повестку, знаете вопросы, которые по-разному решаются в одних территориях и других. Поэтому нам, конечно, сами эти коммуникации помогут в том числе уйти не только от ошибок, но повысить качество принимаемых решений и качество представительских функций», — заявил председатель Госдумы, обращаясь к сенаторам.

В этом отношении в Госдуме будет приложен максимум усилий, чтобы эту работу выстроить на системной основе, подчеркнул он.

«Она будет базироваться на работе в рамках совета законодателей. Поэтому мы планируем следующим год подготовить насыщенным в плане формирования повестки для вас. Чтобы это была улица с двусторонним движением с парламентами регионов. Давайте строить работу эту вместе, понимая, что от эффективности этой работы очень много зависит», — заключил Володин.