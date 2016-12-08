Москва, 8 декабря, 2016, 13:25 — ИА Регнум. Законопроект о запрете на недвижимость за пределами России для государственных служащих, предложенный депутатом Государственной думы Валерием Рашкиным (КПРФ), комитет Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции намерен отклонить. К поправкам написан отрицательный отзыв. Информацию предоставили два источника в Госдуме, сообщает РБК.

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Рашкин и группа депутатов ещё 16 октября 2014 года предложили внести поправки в закон «О противодействии коррупции». Документ поступил в комитет по безопасности и противодействию коррупции и рассматривался в течение всего этого времени — больше двух лет.

Рассмотрение законопроекта в Думе намечено на 8 декабря. Комитет рекомендует отклонить его.

Согласно законопроекту, российские государственные служащие, депутаты, сенаторы не должны иметь собственность за границей. К этой же категории относятся члены совета директоров Банка России, близкие родственники глав регионов.

Стоит отметить, что и в настоящее время на эти категории государственных служащих распространяются ограничения: они не могут открывать счета и вклады в зарубежных банках, хранить там наличные денежные средства и ценности. Также им нельзя пользоваться иностранными финансовыми инструментами.

Согласно поправкам Рашкина, иметь за пределами России недвижимость нужно запретить супругам и несовершеннолетним детей чиновников и депутатов. Если же у нарушителей-госслужащих обнаружится зарубежная собственность, им придётся подать в отставку.

«Никаких замков в Швейцарии и квартир в Париже у госслужащих быть не должно. По крайней мере до тех пор, пока каждый третий россиянин живет за чертой бедности», — сказал Рашкин.