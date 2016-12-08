Станица Динская, Краснодарский край, 8 декабря, 2016, 13:20 — ИА Регнум. В Краснодарском крае горела свалка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МЧС 8 декабря, сообщение о возгорании в станице Динской поступило на пульт дежурного сегодня в 06:15.

140298 Пламя огня

Мусор на площади 100 кв. метров горел на территории полигона бытовых отходов ООО «ЭкоСтрой». Ликвидировать возгорание огнеборцам удалось час спустя. На месте происшествия были обнаружены тела пяти человек. По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем работниками, проживавшими в строительном вагончике.

Как уточнили в СКР, по предварительным данным, погибшими являются граждане Узбекистана. Точную причину их гибели установит судебно-медицинская экспертиза.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники федеральной противопожарной службы края, представители территориального отдела СКР по краю, а также прокурор района, координирующий действия правоохранителей. Надзорное ведомство уже начало проверку соблюдения законодательства о пожарной безопасности и условий проживания работников полигона бытовых отходов. Следствию предстоит установить обстоятельства ЧП и круг виновных лиц.