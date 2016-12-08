Москва, 8 декабря, 2016, 12:55 — ИА Регнум. Законопроект, позволяющий в максимально короткие сроки отменять ограничение на выезд за рубеж должников после уплаты ими задолженности по исполнительному документу, комитет по законодательству рекомендовал Госдуме принять в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Выезд за границу

В настоящее время решение об отмене запрета на выезд должника принимает тот судебный пристав-исполнитель, который его установил и в производстве которого находится исполнительное производство. При этом процедура получения и проверки приставом информации, что задолженность была погашена, занимает длительное время, в течение которого запрет на выезд сохраняется. В результате многие граждане, оплатившие долг, сразу не могут выехать из страны, что нарушает их планы, срывает служебные и семейные дела, командировки, отпуска.

Законопроектом предлагается возложить функции по снятию такого ограничения на судебных приставов-исполнителей центрального аппарата Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Обмен всеми необходимыми документами между приставами и органами государственной власти, осуществляющими пограничный и миграционный контроль, будет производиться в электронной форме. Оперативно получать информацию об уплате гражданином задолженности судебные приставы смогут в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах.

«Предлагаемый законопроектом механизм позволит максимально ускорить и упростить процедуру снятия ограничения на выезд тем, кто добросовестно исполнил свои обязательства по оплате задолженности», — отметил глава комитета Госдумы Павел Крашенинников («Единая Россия»).

Парламентарии также намерены ко второму чтению расширить инициативу нормой о повышении минимального порога задолженности, при наличии которой пристав может запретить гражданину выезд из страны — с 10 тыс. до 30 тыс. рублей.

При этом предполагается, прописать, что увеличение этой суммы не будет распространяться на требования о взыскании алиментов, требования о возмещении вреда здоровью, морального и имущественного вреда, вреда в связи со смертью кормильца, причиненных преступлением. «Для таких взысканий минимальный порог задолженности необходимо оставить прежним в целях защиты прав наиболее социально уязвимых категорий взыскателей», — говорит депутат.

Кроме того, парламентариям предстоит продумать механизм, который позволит по новой схеме снимать ограничения на выезд, наложенные на должников до вступления в силу предлагаемых законопроектом изменений, поскольку это может касаться значительного количества граждан.

По данным ФССП России на октябрь 2016 года запрет на выезд действовал в отношении порядка 1 млн человек.