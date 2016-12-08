Вашингтон, 8 декабря, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Американская киноакадемия опубликовала короткий список претендентов на получение премии «Оскар» в категории «Лучший документальный фильм». В шорт-лист вошли 15 работ из 145 заявленных, в дальнейшем из них отберут пять основных номинантов.

Trkterra.ru Премия «Оскар»

Авторы документальных фильмов затронули широкий перечень тем. В частности, среди претендентов — картина Отто Белла «Орлиная охотница», посвященная орлиной охоте в Монголии, фильм Роджера Росси Уильямса «Анимированная жизнь» о мальчике-аутисте, работа Эзры Эдельман «О. Джей: Сделано в Америке», повествующая о судьбе звезды-преступника, отмечает «Кинопоиск».

Лонг-лист включал и российских претендентов на золотую статуэтку, речь идет о фильме «Кровавые бивни» режиссера Сергея Ястржембского и картине «В лучах солнца» Виталия Манского. Однако в короткий список эти работы не попали.

Оглашение оконательного списка претендентов на награду состоится 24 января. Торжественная церемония вручения «Оскаров» намечена на 26 февраля 2017 года.