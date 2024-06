Мехико, 8 декабря, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Мексика получила дополнительные $2,65 млрд за то, что успела вовремя застраховаться от падения цен на нефть за 2016 год. Так, мексиканцам впервые удалось получить выплаты по страховке второй год подряд. Об этом стало известно в среду, 7 декабря, из сообщения Минфина этой латиноамериканской страны.

В заявлении ведомства сказано, что из-за снижения средней нефтяной цены с 1 декабря 2015 года по 30 ноября 2016 года федеральное правительство получило выплату в размере $2,65 млрд. Хотя ранее эксперты предполагали, что потенциально платеж может составить $3 млрд. При этом сама страховка стоит $1 млрд.

В текущем году мексиканское министерство хеджировало цены на черное золото у пула международных банков на уровне $49 за баррель для объема 212 млн баррелей. Но в бюджет были заложены $50 за баррель. Поэтому теперь разницу в $1 за баррель, что не покрыла страховка, будет закрыта за счет средств стабфонда. Деньги будут получены в долларах США, после чего их конвертируют в мексиканское песо через Банк страны.

Мексика практикует страхование от падения цен на нефть с 1990 года. За это время она уже стала мировым лидером по объемам хеджирования на нефтяном рынке. Эта латиноамериканская страна и раньше получала выплаты по страховке, однако два года подряд — только в этот раз. В прошлом году Мексика получила $6,3 млрд.

Традиционно Мехико страхуется от падения цен на нефть летом благодаря ряду сделок со множеством банков, среди которых ранее были Barclays Plc, BNP Paribas SA, Citigroup Inc., Goldman Sachs Group Inc., JPMorgan Chase & Co. и Morgan Stanley. Как ранее передавало ИА REGNUM, в августе 2016 года Мексика также купила страховку на международных рынках от падения цены нефти на 2017 год. Среднегодовой показатель цены на нефть в будущем году установлен на уровне в $42 за баррель, покрывая объем производства в 250 млн баррелей. Чтобы совершить эту сделку, властям пришлось провести 46 операций на международном рынке страхования и заплатить более чем $1 млрд.

Напомним, что сегодня нефтедобыча этой латиноамериканской страны составляет примерно 2−2,2 млн баррелей в сутки. Хотя еще десять лет назад Мексика в лице госкомпании Pemex производила по 3,38 млн баррелей ежесуточно и входила в десятку стран мира по объемам добычи черного золота. Однако сегодня мексиканский нефтяной сектор находится не в лучшем состоянии, виной тому низкие цены на нефть и экономическая ситуация в самой стране. Поэтому покупка страховки от падения цен на нефть — вынужденная мера. Как считают в министерстве финансов Мексики, это защищает расходную часть федерального бюджета.

Власти пытаются переломить ситуацию. ИА REGNUM писало, что в августе были выставлены на продажу 12 новых участков площадью каждого примерно в 350 квадратных километров для разработки и добычи углеводородного сырья. За счет продажи Мексика планирует привлечь по меньшей мере $5 млрд инвестиций в рамках тендеров по наземным месторождениям. В октябре страна попыталась увеличить экспорт черного золота на 22%, однако при этом добыча, напротив, уменьшилась. Надежда страны — тендер на разработку глубоководных месторождений в Мексиканском заливе. За счет этих проектов страна планирует увеличить нефтепроизводство на 900 тыс. баррелей в сутки. Правда, через десять лет.