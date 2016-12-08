Москва, 8 декабря, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Авиабазу Хмеймим в Сирии будут охранять военнослужащие батальонов специального назначения «Запад» и «Восток» Минобороны РФ, дислоцированных в Чечне, пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

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По данным издания, подразделения были переформированы в 2016 году и начали готовиться к отправке в Сирию. Их перебросят на авиабазу Хмеймим в конце декабря 2016 года, личному составу уже выданы красные береты военной полиции и наплечные знаки.

Долгое время батальоны, созданные в 2003 году, комплектовались военнослужащими из Чечни. «Восток» и «Запад» обладают богатым боевым опытом службы в горах и урбанизированной местности, что позволит им эффективно обеспечивать безопасность военных объектов РФ в Сирии.

Батальоны ранее входили в состав 42-й мотострелковой дивизии. В 2006 году личный состав батальонов обеспечивал безопасность 100-го отдельного мостового батальона, восстанавливавшего инфраструктуру в Ливане.