Москва, 8 декабря, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Большая часть жителей России (70%) помнит, что 12 декабря отмечается День Конституции. 2% не вспомнили, что празднуют в этот день. 28% затруднились ответить. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Дарья Антонова ИА REGNUM Москва

Вместе с тем 41% опрошенных признались, что никогда не читали Конституцию РФ. 24% читали, но ничего не помнят, 24% довольно плохо помнят, о чём в ней говорится. Лишь 11% респондентов хорошо помнят текст главного документа страны.

В целом (по сравнению с концом девяностых годов) среди населения выросла уверенность в значимости Конституции в жизни страны, особенно в период 2014—2015 гг. («посткрымского патриотического подъёма»), но в 2016 году показатели вернулись к прежним значениям.

По мнению 44% граждан, российские власти соблюдают Конституцию РФ. 37% думают, что лишь отчасти. 12% опрошенных уверены, что совершенно не соблюдают.

Опрос проведен 18—21 ноября 2016 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.