Лион, Франция, 8 декабря, 2016, 10:37 — ИА Регнум. Украинские журналисты телеканала Euronews устроили акцию протеста в связи с тем, что их после объявления о закрытии украинской редакции телеканала отказались принять на работу в российскую редакцию, сообщает «Взгляд».

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«Теперь журналисты бастуют со словами «мы все родились в одной стране — СССР». Пожалуй, это самый главный итог «евроинтеграции», — сообщает издание.

Уточняется, что украинская редакция телеканала была образована в 2011 году. Договор заканчивается в 2017 году. Согласно контракту, украинские власти должны платить Euronews пять миллионов евро за лицензию и транслировать его новости на «Первом национальном».

Напомним, Euronews решил сократить сотрудников украинской редакции из-за недостаточного финансирования — с нового года. Акция протеста началась 5 декабря, причём к украинским коллегам присоединились представители иранской, арабской и других редакций.

Украинские активисты заявили, что они против прекращения вещания телеканала на их родном языке и считают, что телеканал неравномерно распределяет бюджетные средства между языковыми редакциями.