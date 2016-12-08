Сочи, Краснодарский край, 8 декабря, 2016, 10:17 — ИА Регнум. Жители Олимпийской столицы продолжают испытывать на себе капризы погоды. Только накануне город оправился от сильного шторма, а сегодня уже синоптики обещают резкое понижение температуры, передает корреспондент ИА REGNUM 8 декабря.

Sochiadm.ru Мороз

По информации Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня ночью в Сочи ожидались сильные морозы, местами до минус 10 градусов Цельсия. Усугубит ситуацию и сильный ветер, порывы которого могут достигать 18 м/с. В предгорной зоне воздух даже днем не прогреется больше — 8 градусов.

Завтрашняя ночь также не обещает быть теплой. 9 декабря синоптики прогнозируют временами мокрый снег и дождь, в предгорьях снег. Утром и днем вероятно его налипание на проводах и деревьях. Порывы ветра местами могут достигать 15 м/с. Температура воздуха ночью опустится до минус 6 градусов, днем — от +2 до +7 градуса. В предгорной зоне еще более морозно: до — 11 градусов ночью, днем — от — 1 до — 6 градусов.

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Пробки 8 баллов: Краснодар «наслаждается» первым снегом

Напомним, вчера утром в Сочи валил снег, который внес свои коррективы в автомобильный трафик. Движение автотранспорта было ограничено на Мамайском перевале, на посту ДПС образовался большой транспортный затор по направлению в Дагомыс. Из-за продолжающегося обильного снегопада по направлению Адлер — Красная Поляна движение осуществлялось со снижением скоростного режима. На расчистку автомагистралей от снега вышли 22 единицы снегоуборочной техники. Также сотрудники ГИБДД ограничили движение машин по дороге на гору Большой Ахун, проехать могли только автомобили с зимней резиной. А 5 декабря на город обрушился ураганный ветер, который повалил более 200 деревьев и пять опор освещения, а на 21 строении повредил кровлю.

Также непогода стала причиной локальных технологических нарушений на линиях электропередачи. В Лазаревском районе без света остались несколько населенных пунктов — 3,2 тыс. человек. Сильный шторм повредил и частично размыл пляжные территории: в Имеретинской низменности было смыто шесть аэрариев, размыта дорога вдоль курорта Имеретинский и разрушена набережная центрального пляжа в поселке Лоо.