Москва, 8 декабря, 2016, 07:22 — ИА Регнум. Согласно основной версии падения истребителя Су-33 в Средиземное море при неудачной попытке сесть на крейсер «Адмирал Кузнецов», трос аэрофинишера оборвался из-за ошибки пилота. К такому выводу пришла расследующая ЧП комиссия. Информацию предоставили близкий к Главному штабу ВМФ источник и топ-менеджер авиапредприятия, пишет газета «Коммерсантъ».

Rewalls.com Тяжёлый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов»

Инцидент 3 декабря произошёл с истребителем Су-33 с бортовым номером 67 красный. Военный самолёт входит в состав 279-го отдельного корабельного истребительного авиационного полка авиакрыла «Адмирала Кузнецова». На корабль истребитель вернулся после выполнения боевого задания на сирийской территории.

Комиссия уточнила, что условия, в которых совершалась посадка, были хорошими: прямая видимость до десяти километров, ветер не более 12 узлов, умеренное волнение. Пилот получил разрешение на посадку.

После того как истребитель зацепил трос и начал снижать обороты двигателя, он пролетел около 50 м. И тут трос оборвался, а Су-33 не остановился и продолжил движение.

По мнению специалистов, пилот Су-33 допустил при посадке максимально возможное отклонение по оси посадки, и трос не выдержал этой нагрузки. Прошло несколько секунд, и пилот катапультировался, Су-33 упал в море.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 декабря российский истребитель Су-33 потерпел крушение при посадке на крейсер «Адмирал Кузнецов». Российский авианосец «Адмирал Кузнецов» в настоящее время выполняет боевые задачи около берегов Сирии в Средиземном море. На нём базируются военные вертолёты и самолёты (тяжёлые истребители Су-33 и лёгкие истребители МиГ-29 КР и МиГ-29 КУБ).