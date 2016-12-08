Москва, 8 декабря, 2016, 07:19 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнева в среду, 7 декабря, выразили недовольство затянувшимся пленарным заседанием и заявили, что при таком графике можно потерять здоровье и не успеть покормить мужей. Народные избранницы попросили соблюдать регламент, отметив, что в зале, где проходят заседания, плохое освещение и воздух.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Данная дискуссия произошла после того, как первый зампред Госдумы РФ Иван Мельников (КПРФ) напомнил о договоренности иногда задерживаться по средам, так как по пятницам было решено заседать строго до 18:00 мск.

«Уважаемый, Вячеслав Викторович (Володин), конечно, это очень важный вопрос, но я думаю, он не стоит острой сердечной недостаточности, которую мы можем получить, превышая вот так рабочее время, — заявила Ганзя спикеру Госдумы. — Поэтому впредь у меня лично такая просьба: давайте, пожалуйста, будем регламент соблюдать и выполнять».

В свою очередь, депутат Тамара Плетнева отметила, что в отличие от мужчин, которых дома покормят жены, им надо думать о голодных мужьях.

«Правильно Вера Анатольевна подняла этот вопрос, — высказалась депутат. — Тем более мы — женщины, нам надо прийти домой и еще мужей покормить, а вас жены там дома покормят».

Зампред Госдумы Сергей Неверов в ответ на это напомнил, что избиратели доверили депутатам работать в Госдуме, и предложил сдать мандат, если им тяжело.