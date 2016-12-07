Минск, 8 декабря, 2016, 00:08 — ИА Регнум.

За почти четверть века своего существования многие республики формально упразднённого в Беловежской пуще Союза Советских Социалистических Республик смогли достичь уровня 1991 года. Об этом 7 декабря проинформировал Национальный статистический комитет Белоруссии в «Статистическом обзоре к 25-летию со дня образования СНГ».

Belstat.gov.by Динамика валового внутреннего продукта (2015 г. в % к 1991 г.; в сопоставимых ценах)

В статкомитете напомнили, что 8 декабря 1991 года в Минске главы БССР, РСФСР и УССР подписали соглашение «О создании Содружества Независимых Государств», которым предусматривалось образование СНГ, а 21 декабря 1991 года в Алма-Ате был подписан протокол к данному соглашению. «В рамках СНГ активно взаимодействуют 11 стран», — сказано в публикации. Среди этих стран значится и Украина.

«На страны СНГ приходится около трети мировых запасов природного газа, более четверти ресурсов угля и примерно одна десятая мировых запасов нефти. Кроме того, они занимают одно из первых мест в мире по разведанным запасам железных руд, обладают значительными ресурсами руд цветных металлов и полиметаллических руд, в частности, никеля, вольфрама, цинка, свинца, меди, молибдена и др. Площадь пахотных земель в странах СНГ составляет 13% общемировой, лесов — более 25%, водных возобновляемых ресурсов — почти 11%», — констатировали в Белстате.

Население СНГ — 283 млн человек (4% населения земного шара). Оно проживает на территории, занимающей 22 млн квадратных километров (примерно 1/6 часть поверхности суши). В том числе население России составляет 146,5 млн человек (51,7% общей численности населения стран СНГ) и Белоруссии чуть менее 9,5 млн человек (3,3% общей численности СНГ).

Валовой внутренний продукт СНГ в 2015 году по сравнению с 1991 годом вырос на 25%.

Belstat.gov.by Динамика валового внутреннего продукта (2015 г. в % к 1991 г.; в сопоставимых ценах)

Уровень 1991 года по объему промышленного производства странам СНГ удалось достичь лишь в 2014 году. Рост промпроизводства в 1992—2015 годах был неравномерен: в Беларуси (в 2,3 раза), Армении (на 28%), Казахстане (на 27%), Таджикистане (на 18%), Азербайджане (на 10%).

Belstat.gov.by Динамика промышленного производства (2015 г. в % к 1991 г.; в сопоставимых ценах)

«В настоящее время доля инновационной продукции в общем объеме отгруженной продукции в Беларуси составляет 13,1%, России — 9%, в остальных странах СНГ — не превышает 3%», — констатировали в Белстате.

Характеризуя сельское хозяйство СНГ, в статкомитете отметили, что доля Содружества в мировом производстве зерновых и зернобобовых культур составляет 7%, скота и птицы на убой — 5%, молока — 9%. Объем сельскохозяйственной продукции в 2015 году в целом по странам Содружества увеличился на 14% к уровню 1991 года.

Belstat.gov.by Динамика продукции сельского хозяйства (2015 г. в % к 1991 г.; в сопоставимых ценах)

По производству на душу населения мяса, молока, яиц среди стран СНГ лидирует Белоруссия. Она же занимала в 2015 году среди стран СНГ по среднедушевому производству первое место по картофелю, третье — по зерну и четвёртое — овощей.

Belstat.gov.by Производство отдельных видов продукции животноводства в странах СНГ в 2015 году (на душу населения)

Опираясь на данные статистического сборника Межгосударственного статистического комитета СНГ «25 лет Содружеству Независимых Государств», в Белстате констатировали, что в 2015 году по сравнению с 1995 годом рост внешнеторговых операций со странами СНГ зарегистрирован во всех государствах: в Азербайджане — в 5,5 раза, Беларуси — в 4,8 раза, Киргизии — в 4,7 раза, Казахстане — в 3,7 раза, Армении — в 3,1 раза, Таджикистане — в 2,8 раза, России — в 2,4 раза, Молдавии — в 1,5 раза и на Украине — на 8%.«В Беларуси на долю стран СНГ по итогам 2015 года приходилось 56,9% внешнеторгового оборота республики. Экспорт товаров в эти страны составил 14,1 млрд долларов США (52,8% общего объема экспорта), импорт из них — 18,3 млрд долларов США (60,6%)», — констатировали в Белстате.