Лондон, 7 декабря, 2016, 23:58 — ИА Регнум. «Украину просто бьет нервная дрожь: у правительства этой страны больше, чем у руководителей любого другого государства, шансов зачерпнуть полной пригоршней неприятностей от новой администрации Штатов, — пишет корреспондент газеты Шон Уокер. — Есть сведения, что Трамп, который не раз положительно отзывался о Владимире Путине, хочет заключить с ним сделку по Сирии. В Киеве полагают, что Украина в угоду этой большой политике будет принесена в жертву».

Микеланджело Меризи да Караваджо. Принесение в жертву Исаака. 1601-1602

«По словам заместителя министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, в Киеве просто все в бешенстве рвали на себе волосы, когда пришло известие о победе Трампа, — отмечает журналист. — В общем-то, реакция кабинета Порошенко понятна: администрация Обамы оказывала Украине помощь, а новый хозяин Овального кабинета бросит Киев на произвол судьбы».

Причины таких рассуждений автор находит в словах экс-губернатора Одессы Михаила Саакашвили, «который много раз встречался с Трампом и считает, что тот под Москву прогибаться не станет, он на Россию всегда посматривал свысока. Однако Дональд Трамп благоволит успешным людям, а неудачники у него вызывают негативные чувства. Украина же не удовлетворяет ни одному из этих двух критериев 45-го президента США, так что она — первый кандидат на вычеркивание из списка друзей».

«При Обаме в кулуарах Белого дома американские чиновники говорили об Украине ужасные вещи, но на людях относились к ней терпимо, не обращая внимания даже на процветающую коррупцию. При Трампе они будут более прямыми в суждениях и действиях».